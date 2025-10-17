MDB PROFIL - Batiweb

ConnexionS'abonner
MDB PROFIL

Quai Vercour 98
4000 Liège
Belgique
MDB PROFIL : Solutions pour coffrages et applications béton / Solutions pour l'habillage métallique du bâtiment / Profilés et accessoires pour le parachèvement du bâtiment

Architecture design ou travaux de ferronnerie, MDB METAL fournit des solutions standard et sur mesure pour l'habillage métallique du bâtiment. Métal déployé, tôles perforées, tissus métalliques, grillages soudés ou ondulés.

Profilés de finition pour plaques de plâtre, pour enduits intérieurs et extérieurs, et pour systèmes d'isolation de façades (ITE) : MDB PROFIL vous propose un grand choix de profilés et d'accessoires exclusivement destinés au parachèvement du bâtiment (second-œuvre). 

MDB BETON fournit aux entreprises de construction des solutions performantes et efficaces en matière de coffrages perdus, de boites d'ancrage, d'arrêts de bétonnage, d'enrobage de structures métalliques, de support de bétonnage et de treillis de chape. Lattis métalliques nervurés (NERVEX - HIGH-RIP) ou non nervurés (GALTO), métal déployé, Chapnet.

Le savoir-faire de MDB PROFIL :

  • Solutions pour coffrages et applications béton
  • Solutions pour l'habillage métallique du bâtiment
  • Profilés et accessoires pour le parachèvement du bâtiment
