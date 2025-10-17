MECAL MACHINERY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MECAL MACHINERY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en 1978 par Ennio Cavezzale, MECAL MACHINERY est une entreprise spécialisée dans la production de machines et de systèmes pour l’usinage de l’aluminium, du PVC et d’alliages légers.

Une activité et une capacité de production qui ont permis d’atteindre des résultats prestigieux et de remporter des succès unanimes, bon nombre d’entre eux obtenus au niveau international.

Forte innovation technologique dans les systèmes de production et dans les produits finaux. Capacité de concevoir et de développer en interne toute sa gamme d’offre.

Un cycle complet de production qui se réalise entièrement à l’intérieur de l’entreprise, en toute autonomie.

Une structure d'entreprise très bien équipée et organisée dans tous les secteurs de l'activité de production, de la direction technique au département de recherche et de développement, du secteur de production à la zone d'assemblage, en mesure de garantir une caractéristique unique sur le marché et une valeur ajoutée ayant une importance majeure pour le Client.

MECAL MACHINERY gère et réalise, exclusivement et entièrement au sein de son entreprise, la totalité du processus et le flux de production sans avoir à recourir, en phase de réalisation des produits, à des fournisseurs externes.

Cette caractéristique différencie nettement MECAL MACHINERY de tout autre opérateur appartenant à ce secteur, étant la seule réalité en Italie où, partant des matières premières, on obtient le produit fini.

La disponibilité du cycle complet de production interne garantit la possibilité constante de la mise à jour des produits, même pour ceux ayant une importante activité au niveau du service.

Tous les éléments, les fonctions et les applications de chaque machine reviennent exclusivement à MECAL MACHINERY et à son patrimoine technique et à ses compétences.

Au cours des dernières années, le domaine de production entier a été rénové puis mis à jour dans tous les domaines d'activité.

MECAL MACHINERY peut se vanter d'un atout qui l'a toujours distinguée des autres entreprises : le fait de disposer d'un parc de machines et d'un système de production extrêmement flexible et dynamique, en mesure de réaliser des solutions de qualité, et avec une innovation technologique attestée parmi ceux qui sont disponibles sur le marché mondial.

Le savoir-faire de MECAL MACHINERY :