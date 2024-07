MéO est une filiale du Groupe familial vendéen LIEBOT, 1er groupe français de fenêtres et façades, qui compte 10 entreprises et emploie plus de 2 800 salariés en France et en Europe.



Les origines du groupe remontent à la forge familiale transmise de père en fils depuis 1745 aux Herbiers (85). Fidèle à ses racines et fort d’un savoir-faire industriel unique, le Groupe Liebot poursuit son développement tourné vers l’innovation et la performance.



Créateur du concept de menuiseries bois-aluminium en 1983, MéO est le 1er fabricant français de fenêtres et portes d’entrée bois-aluminium sur-mesure décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.



Spécialiste de la menuiserie depuis plus de 40 ans, MéO propose la gamme bois-aluminium la plus complète du marché : fenêtres et portes-fenêtres à frappe, baies coulissantes, portes d’entrée, verrières et vérandas.



Pour répondre aux besoins du marché, en rénovation comme dans la construction neuve, l’entreprise est organisée autour de deux activités : l’habitat individuel résidentiel et l'habitat collectif, social et tertiaire.



Le savoir-faire de MéO :

Fenêtre et porte fenetre à frappe : la fenêtre bois-aluminium MéO, parfois appelé fenêtre mixte, combine tous les avantages de deux matériaux d’excellente qualité.

Baies coulissantes Méo : les baies coulissantes bois-aluminium MéO, parfois appelé baies mixtes, combinent tous les avantages de deux matériaux d’excellente qualité.

Porte d’entrée : faire le choix de l'alliance du bois et de l'aluminium pour votre porte d'entrée vous garantit un très haut niveau de performance et de personnalisation, dans le respect du développement durable.

Verrières et Véranda : apporter de l'éclairage naturel dans les pièces sombres ou sans fenêtre, c'est possible grâce aux puits de lumière bois-aluminium MéO qui s'adaptent à tous les types d'architectures, en neuf comme en rénovation.

Menuiserie d’excellence : MéO est le créateur et le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium. Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de menuiseries sur mesure destinées aux professionnels installateurs, pour la construction neuve et la rénovation (maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires).