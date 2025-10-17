MESTO SPRITZENFABRIK ERNST STOCKBURGER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MESTO SPRITZENFABRIK ERNST STOCKBURGER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L'entreprise familiale MESTO a fêté son 100e anniversaire en 2019 et est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des pulvérisateurs.

Notre mission - la fabrication de pulvérisateurs pour la distribution économique de liquides - est notre passion. Car : dans de nombreux cas, la pulvérisation est une alternative intelligente aux procédés actuels.

Des innovations constantes, le haut niveau de compétence en matière de développement, combiné à une longue expérience de l'entreprise dans le secteur et le savoir-faire d'une entreprise internationale prospère, sont la clé de notre position de leader.

Et ce qui fait la particularité de MESTO, c'est le véritable enthousiasme pour ce que nous faisons, la façon juste et humaine dont nous nous traitons les uns les autres et l'étroite coopération entre tous les employés et départements au siège de la société à Freiberg am Neckar. Les courtes distances entre le développement et la production nous permettent de développer constamment de nouveaux pulvérisateurs - adaptés aux besoins de nos utilisateurs et aux souhaits de nos clients.

Le savoir-faire de MESTO :