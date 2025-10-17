MESTO SPRITZENFABRIK ERNST STOCKBURGER - Batiweb

ConnexionS'abonner
MESTO SPRITZENFABRIK ERNST STOCKBURGER

Ludwigsburger Str. 71
71691 Freiberg am Neckar
Allemagne
Site web de la marque

L'entreprise familiale MESTO a fêté son 100e anniversaire en 2019 et est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des pulvérisateurs. 

Notre mission - la fabrication de pulvérisateurs pour la distribution économique de liquides - est notre passion. Car : dans de nombreux cas, la pulvérisation est une alternative intelligente aux procédés actuels.

Des innovations constantes, le haut niveau de compétence en matière de développement, combiné à une longue expérience de l'entreprise dans le secteur et le savoir-faire d'une entreprise internationale prospère, sont la clé de notre position de leader.

Et ce qui fait la particularité de MESTO, c'est le véritable enthousiasme pour ce que nous faisons, la façon juste et humaine dont nous nous traitons les uns les autres et l'étroite coopération entre tous les employés et départements au siège de la société à Freiberg am Neckar. Les courtes distances entre le développement et la production nous permettent de développer constamment de nouveaux pulvérisateurs - adaptés aux besoins de nos utilisateurs et aux souhaits de nos clients.

Le savoir-faire de MESTO:

  • Pulvérisateurs haute pression
  • Pulvérisateurs sous pression
  • Pulvérisateurs à dos
  • Réservoirs d’eau sous pression
  • Aspirateurs
  • Appareils spéciaux
  • Flacons pulvérisateurs sous pression
  • Pulvérisateurs à main
