Une étude publiée par le CCCA-BTP a tenté d'identifier les différents scénarios possibles pour le BTP d'ici 2035-2040. L'association semble indiquer sa préférence pour une transformation du secteur vers la rénovation. Un changement qui pourrait, selon elle, permettre de convaincre plus facilement des jeunes de choisir cette voie.

Le secteur du BTP parviendra-t-il à attirer suffisamment de main-d'œuvre dans les prochaines années ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre le CCCA-BTP dans son étude « Bâtir l’avenir : aspirations des jeunes et besoins des entreprises à l’horizon 2035-2040 ».

Vers un déficit de main-d'œuvre de 245 000 personnes d'ici 2030 ?

Les auteurs du rapport rappellent que d’ici 2030, environ 478 000 salariés du BTP devraient partir en retraite. Selon le CCCA-BTP, seuls 433 000 nouveaux travailleurs feraient leur entrée dans le secteur sur la même période. En prenant en compte la création de 120 000 à 200 000 nouveaux postes de 2019 à 2030, le rapport, qui reprend les projections du Secrétariat général des perspectives économiques (SGPE), table sur un déficit de main-d’œuvre de 245 000 personnes.

Mais c’est dans la rénovation que les opportunités pourraient être les plus nombreuses. Le CCCA-BTP anticipe ainsi entre 170 000 et 250 000 emplois supplémentaires d’ici 2030. Une transformation qui, « bien que porteuse d’opportunités, pourrait s’accompagner d’une aggravation des tensions si les besoins en main-d’œuvre ne sont pas rapidement comblés ».

Quatre scénarios face aux tensions dans le secteur du BTP

L’étude souligne, dans le premier scénario, que les motivations de la jeunesse pourraient continuer d’être en contradiction avec le secteur du BTP si rien n'est fait pour les convaincre. Ces derniers seraient toujours demandeurs d'environnements de travail « flexibles, technologiques, et offrant un bon équilibre vie professionnelle-vie personnelle, tandis que le bâtiment [resterait] souvent associé à des conditions physiques difficiles et des horaires contraignants ».

Autre hypothèse évoquée : l’assouplissement des politiques migratoires et du droit du travail afin de répondre aux besoins des secteurs en tension. Des mesures vues comme bénéfiques pour les entreprises, « mais au prix d’une précarisation croissante des travailleurs ».

Dans le scénario 3, le secteur s’est massivement recentré sur la rénovation et la transition écologique. Avec des nouvelles technologies mieux intégrées aux formations et un métier qui devient porteur de sens, les auteurs de l’étude estiment que la jeunesse pourrait être séduite par le bâtiment.

Dans l’ultime projection, le CCCA-BTP prédit une intensification de la concurrence dans le secteur du BTP. Celle-ci serait particulièrement forte entre les entreprises pour attirer des profils qualifiés « notamment dans les métiers liés à la transition écologique et aux technologies. »

Par Raphaël Barrou