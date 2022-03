METABO propose des solutions d'avenir innovantes comprenant des outils, des accessoires, mais aussi des services rentables aujourd'hui comme demain. Nous proposons aux professionnels du monde entier une large gamme de produits centrés sur la métallurgie et l'artisanat du métal ainsi que sur la construction et la rénovation.

En 1923, Albrecht Schnizler fabriqua la première perceuse manuelle. Cette perceuse à métal a donné son nom à la société METABO. Aujourd'hui, cette entreprise de tradition emploie 2000 personnes, dont 1200 à Nürtingen, en Allemagne. 25 filiales et plus de 100 représentations nous permettent de proposer les solutions haut de gamme de METABO pratiquement partout dans le monde.

Outre les solutions filaires et à air comprimé, nous nous efforçons sans cesse de nous rapprocher de notre but d'un chantier sans fil afin d'offrir plus de liberté et des performances optimales aux professionnels et nous sommes donc le leader des technologies sans fil. METABO détient plus de 700 brevets et droits de propriété industrielle. Le fournisseur de solutions professionnelles robustes, puissantes et ergonomiques développe et fabrique des produits pour les utilisateurs dans les domaines de la construction et de la rénovation et dans l'artisanat et l'industrie du métal.

Chaque machine recèle de l'ingénierie allemande dans sa plus pure tradition. Depuis 1924, nous développons des idées innovantes dans notre usine de Nürtingen et nous les mettons en œuvre sur place dans des machines modernes et dans des accessoires parfaitement adaptés aux utilisateurs professionnels. Notre service d'excellence fait de nous un partenaire fort de l'industrie.

Le savoir-faire de METABO :