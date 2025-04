METALCO

Metalco est le premier fabricant européen de mobilier urbain design, fondé en 1984. Filiale du groupe français AGORA Technologie, notre société se distingue par sa capacité à allier esthétique, innovation et durabilité dans l'aménagement des espaces publics. Nous utilisons des matériaux de haute qualité tels que l'acier, le béton, le bois, l'aluminium et l'inox pour créer des produits adaptés aux besoins des collectivités, promoteurs, architectes et paysagistes.

Une présence locale et internationale

Basés en France, nous intervenons également à l'international, notamment au Maroc, en Belgique, au Luxembourg et en Algérie. Notre expertise nous permet de réaliser des projets sur mesure, en collaboration avec des maîtres d'œuvre et des designers, pour aménager des espaces publics fonctionnels et esthétiques.

Une approche sur mesure

Notre équipe dédiée au « Sur-Mesure Grands Projets » accompagne les clients dès les premières phases d'études. Cette cellule pluridisciplinaire, composée d'ingénieurs, de designers et de chargés d'affaires, développe des solutions personnalisées, intégrant des matériaux innovants comme l'acier Corten et la céramique. Ces créations ont été récompensées par des distinctions telles que le Janus de la Prospective et l'Étoile de l'Observeur du Design.

Des collaborations avec des designers de renom

Nous collaborons avec des designers et studios de renommée internationale, tels que Antonio Citterio, Giulio Iacchetti, Pininfarina, et le département R&D Metalco Design, dirigé par Raffaele Lazzari. Ces partenariats nous permettent de proposer des collections innovantes et de qualité, répondant aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets urbains.

Découvrez nos engagements

Nous nous engageons à promouvoir une ville plus humaine en intégrant le mobilier urbain dans une démarche architecturale globale. Pour en savoir plus sur nos engagements, nos designers et visiter notre showroom, consultez les sections correspondantes sur notre site.