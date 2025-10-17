ConnexionS'abonner
METALLTECH

Via Monte Rosa, 20
24068 Seriate BG
Italie
METALLTECH : Renommé dans le monde entier pour la création d'architectures complexes composées de milliers de pièces uniques.

METALLTECH a été fondée en 2008 en raison des demandes croissantes de tôles déployées en architecture, par deux frères, Davide Fumagalli et Riccardo Fumagalli, qui travaillaient sur le métal déployé depuis 1984.

Grâce aux fondateurs ayant plus de vingt ans d'expérience, METALLTECH s'est distinguée dès le départ par sa capacité à écouter et comprendre les exigences des clients et à les accompagner durant toutes les phases du projet ; de l'idéation à la maintenance.

Aujourd'hui, une trentaine de professionnels hautement qualifiés travaillent au sein de METALLTECH, l'entreprise fait partie d'un réseau d'entreprises spécialisées et d'études d'ingénierie dont l'objectif est de développer des solutions sur mesure à partir d'idées d'architectes.

L'entreprise collabore avec différents producteurs et institutions, comme l'Université polytechnique de Milan, pour développer de nouvelles machines et procédés de fabrication.

METALLTECH travaille avec des architectes célèbres et des études inconnues pour réaliser sa mission : aider à transformer de simples croquis et idées en structures remarquables et efficaces.

Le savoir-faire de METALLTECH:

  • Pour les architectes
  • Pour les constructeurs de façades
