METRICA - Batiweb

METRICA

Via Grandi, 18
20097 San Donato M.se
Italie
La mesure est écrite dans l'ADN de METRICA.

Depuis plus de soixante-dix ans, nous fabriquons des instruments de mesure pour toutes les "dimensions" dans les secteurs de la mécanique, de la construction et de l'outillage.

Au cours de notre évolution, nous avons fait de la recherche sur la précision des mesures une valeur fondamentale.
En fait, il existe de nombreux brevets développés par le personnel technique de METRICA.

Le Telefix (mètres télescopiques jusqu’à 10 m) et le Quadranfix (mesureurs angulaires pour la construction), ainsi que de nombreuses innovations introduites sur les mètres à ruban à aimant fixe, jauges ou niveaux, ne sont que quelques-unes des technologies qui ont fait de METRICA un point de référence pour la mesure et le contrôle.

L’objectif principal de notre recherche est le service à la clientèle depuis soixante-dix ans : nous innovons constamment nos outils, car nous voulons rendre le travail plus facile, plus rapide et plus précis.

Aujourd'hui, METRICA est présente dans le monde entier, représentée dans plus de 30 pays au travers d'un réseau d'agents et de distributeurs capillaires proposant une gamme de produits capable de répondre à tous les besoins de mesure.
METRICA. Made. To measure.

Le savoir-faire de METRICA :

  • Laser et Caméras Thermiques
  • Mesures de Longueur
  • Rapporteurs d’Angle 
  • Découpe
  • Traçage et Marquage
  • Niveaux
  • Mesures Mécaniques
