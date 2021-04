METROTILE est un fabricant des produits de toiture pressé à partir d'acier de la meilleure qualité disponible dans notre industrie et revêtue de granulés de roches avec un grand choix de couleurs.

La société METROTILE Europe a été fondée en 1997 en Belgique par Sergio Canini, en coopération avec METROTILE Nouvelle-Zélande, dans le but de proposer aux marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique des solutions de toit en métal de qualité.

La philosophie de METROTILE est directement dérivée du modèle sur lequel la société est basée : nous sommes une entreprise familiale !

Une famille qui comprend nos employés et bien évidemment, nos partenaires ! Ils sont la raison pour laquelle nous réfléchissons et nous agissons. Nous proposons un avantage solide sur la concurrence avec une forte présence locale associée aux ressources d’une grande entreprise.

Notre objectif est de proposer une qualité optimale dans tout ce que nous faisons : de la production principale, de la sélection des fournisseurs, de la composition de la peinture, de la planification à l’efficacité de la logistique, au conditionnement et au transport.

Nos sites et notre collaboration avec nos partenaires nous permettent de bénéficier de davantage d’opportunités en matière d’efficacité et de stratégie et de bien fonctionner en tant qu’organisation, aussi bien lorsqu’il s’agit de la chaîne de distribution que lorsqu’il s’agit de se concentrer sur des campagnes et des lancements de produits en commun.

METROTILE Europe propose une gamme complète de solutions de toit résidentiel qui reflètent le style des produits de toit traditionnels. Les produits METROTILE peuvent être utilisés dans toute une série d’applications de construction ou de rénovation. Nos produits sont conçus pour les maisons, les bureaux, les magasins, les écoles, les équipements de loisirs, les hôpitaux, etc.

Le savoir-faire de METROTILE :