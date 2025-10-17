MG DEMIR & CELIK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MG DEMIR & CELIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

En tant que MG DEMIR & CELIK, nous sommes l'un des plus grands producteurs avec deux usines de grande capacité situées à Kocaeli en Turquie.

Certains de nos produits sont des clôtures en panneaux, des clôtures en gazon et des systèmes de clôtures à mailles losangées, des systèmes de portails, des barrières à bras et des matériaux de construction avec différentes tailles et options de couleur.

Avec les nouveaux investissements, la capacité de production sera plus élevée ainsi que la qualité des produits. En suivant le rythme de l'évolution rapide de la technologie, MG DEMIR & CELIK a atteint une large gamme de produits avec son personnel de production expérimenté et son équipe de vente répondant à chaque demande aussi rapidement que possible.

Notre société a le pouvoir de fabriquer et d'assembler selon des normes élevées et sert des marques leaders dans différents secteurs.

Le savoir-faire de MG DEMIR & CELIK :