MG VALENCIA - Batiweb

MG VALENCIA

Calle L'Horta Vella, Plaza del Sector 1, 3, Nave 32-8,
46117 Bétera, Valencia,
Espagne
Nos lavabos, mosaïques et carreaux de ciment sont simples et élégants, ils s’adaptent à tous types de maison. Les produits en pierre naturelle et carreaux de ciment résistent au passage du temps. L’authenticité et la noblesse des matériaux, en font des pièces uniques. Nous respectons tous les styles et nous efforçons de présenter différents produits.

Le savoir-faire de MG VALENCIA

  • Gamme Lavabos : Nos lavabos à poser sont sobres et élégants, ils s’adaptent à toutes les salles de bains. Produits en pierre naturelle, un matériel qui résiste au temps, L’authenticité et la noblesse des matériaux en font des pièces uniques. Nous respectons tous les styles et nous nous efforçons de présenter des produits différents.
  • Gamme meuble de salle de bain : Notre mobilier de salle de bain est simple et élégant, il s’adapte à tous types de salles de bain. Une matière qui résiste à l’épreuve du temps, l’authenticité et la noblesse des matières en font des pièces uniques. Nous respectons tous les styles et nous nous efforçons de vous présenter différents produits.
  • Gamme Mosaïques : Un choix multiple de mosaïques s’offre à vous. Diverses formes et couleurs : fragments, losanges, carrés, éclats de marbre naturel ou galet de mer. Revêtement idéal pour les murs et sols a l’intérieur comme à l’extérieur de votre maison.
  • Gamme de carreaux de ciment hydrauliques : MG Valencia, vous propose une large gamme de carreaux de ciment hydrauliques faits à la main, aux différentes formes et couleurs, avec des designs traditionnels et modernes. Revêtements idéaux pour murs et sols intérieurs et terrasses couvertes, vous permettant de personnaliser restaurants, boutiques … avec une touche vintage.
