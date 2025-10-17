MIHB - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MIHB », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Plus qu'un fabricant de pièces plastiques industrielles, MIHB vous propose une offre globale pour faire de vos projets des succès

La transversalité des process dans toutes les étapes de conception et de production des pièces plastiques techniques chez MIHB vous accompagne dans toutes les étapes de conception et production d'ensembles et de pièces plastiques techniques.

De la co-conception, en passant par la rhéologie, la métrologie et l'automatisme, jusqu’à la logistique, MIHB vous apporte les solutions.

Cette organisation transversale vous permet de développer votre projet avec un contact unique, coordinateur au sein de nos équipes spécialistes dans l'injection plastique de précision.

La ligne complète de services et de savoir-faire de pièces techniques de notre entreprise de plasturgie permet également d'incrémenter, d'enrichir votre projet grâce à la collaboration et la confiance entre nos services.



Cette approche transversale dans la transformation de matière plastique vous permet enfin d'optimiser le contrôle et le suivi de votre production avec cohérence, efficacité et transparence.



La mise en œuvre d'une collaboration transversale, par la conception de pièces plastiques techniques, la CAO, la rhéologie, la conception de l'outillage, la métrologie, la production et la logistique, vous apporte une valeur ajoutée importante en matière de qualité et de productivité dans vos projets et dans votre potentiel d’innovation plastique.

Le savoir-faire de MIHB :