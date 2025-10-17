MIROITERIE RIGHETTI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MIROITERIE RIGHETTI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée à Nancy en 1835 par Charles Righetti, MIROITERIE RIGHETTI est la plus ancienne Miroiterie de Lorraine. Elle est aujourd’hui encore dirigée par Thierry et Alban UTARD, la famille de ses fondateurs.

Avec près de 180 années d’expérience, RIGHETTI est un acteur incontournable dans l’industrie du verre. Spécialisée dans un premier temps dans les activités de miroiterie traditionnelle, l’entreprise est également spécialiste de la fabrication de verre feuilleté trempé décoratif et technique.

RIGHETTI défie le temps par son avance et ses innovations en vivant au rythme d’investissements.

Grâce à des équipements de pointe, ainsi qu’à une recherche constante en innovation, RIGHETTI est résolument tourné vers l’avenir en optimisant toujours plus ses performances.

Ses investissements réguliers dynamisent, de plus, l’entreprise et permettent d’enrichir sans cesse sa gamme de produits et de services dans le but de répondre aux besoins de ses clients.

Depuis 2011, l’entreprise s’est, tout d’abord, installée à Fléville au sud de Nancy sur une unité de production d’une superficie de plus 3000 m². Il s’agit du premier Bâtiment Industriel à Basse Consommation (BBC) du Grand-Est.

Dix ans après son emménagement, l’entreprise s’est, ensuite, agrandit à travers la construction d’une extension de 1500 m².

Ce développement se traduit alors par l’acquisition d’équipements de haute performance, mais aussi par l’optimisation de son pôle logistique et le renforcement de ses équipes.

En plus de l’acquisition d’équipements inédits en France, comme un parc machines de stockage et d’approvisionnement automatique et un parc dédié à l’usinage du verre, RIGHETTI s’est également doté d’un four de trempe et d’un four HST.

Enfin, il est entouré d’une équipe de collaborateurs expérimentés et passionnés, lui permettant de relever tous les défis.

Ainsi, l’entreprise se place aujourd’hui comme le 1er feuilleteur-trempeur de vitrages techniques et décoratifs du Grand Est.

Le savoir-faire de RIGHETTI :