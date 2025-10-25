Trump démolit une partie de la Maison Blanche pour construire sa salle de bal
Publié le 25 octobre 2025, mis à jour le 24 octobre 2025 à 16h26, par Raphaël Barrou
Les ouvriers travaillant sur le chantier de la Maison Blanche ont achevé de démolir l'aile est du bâtiment. Avec la destruction complète de cette partie de l'un des plus célèbres bâtiments au monde, les travaux ont pris une ampleur inattendue. Désormais, Donald Trump parle d'un projet qui coûtera près de 300 millions de dollars (environ 258 millions d'euros).
Le président américain avait pourtant assuré que la future salle de bal « n'affecterait pas le bâtiment actuel » et qu'elle se trouverait « à proximité, mais sans le toucher ». Résultat attendu après ces travaux : une salle de plus de 8 000 m² qui pourrait accueillir jusqu'à 1 000 personnes.
Une salle de bal au sein de l'aile orientale
L'imposant édifice blanc aux très hautes fenêtres, selon les maquettes, sera construit à l'emplacement de l'actuelle aile orientale, où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame.
Ce n'est pas le premier aménagement apporté par Donald Trump à la Maison Blanche. Le Bureau ovale, par exemple, a été chargé d'ornements dorés et deux immenses drapeaux américains ont été plantés sur les pelouses.
« Depuis plus de 150 ans, tous les présidents ont rêvé d'avoir une salle comme celle-là », s'est félicité Donald Trump. Le président américain a précisé qu'elle serait utilisée pour de grands dîners donnés en l'honneur de chefs d'État étrangers et autres événements d'ampleur.
Des représentants d'entreprises de la « tech » parmi les donateurs
Cette nouvelle salle de bal serait entièrement financée de fonds privés venant notamment de « généreux patriotes et de superbes entreprises »,d'après Donald Trump. Le milliardaire a organisé la semaine dernière un grand dîner pour remercier les donateurs. Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises de la "tech" comme Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft et Palantir, ou encore le géant de la défense Lockheed Martin.
Depuis septembre, des préparations avaient déjà eu lieu aux abords de la Maison Blanche, notamment l'élagage d'arbres. Les travaux sont partis pour durer jusqu'en janvier 2029. Le président devrait pouvoir inaugurer la salle de bal avant la fin de son second mandat.
