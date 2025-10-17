MOBILDUENNE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MOBILDUENNE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Mobilduenne, depuis 30 ans spécialisée dans la réalisation de meubles de salle de bain, alliant esthétique et fonctionnalité, innovation et recherche stylistique.

En comparaison avec la dynamique de l’habitat, Mobilduenne conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes pour la salle de bain avec la passion et l’enthousiasme de ceux qui choisissent scrupuleusement leurs matières premières, de ceux qui travaillent en prenant soin des détails.

La production est depuis toujours entièrement en Italie pour assurer des niveaux élevés de qualité et pour en suivre directement chaque phase.

Une gamme de solutions large et variée, toujours actuelle et renforcée par la durabilité du produit. Chacune de nos collections est dédiée à tous ceux qui recherchent le confort dans chaque pièce de leur maison.

Les salles de bains Mobilduenne se concentrent sur la personnalisation :

Des dimensions avant tout, mais aussi des modèles, des matériaux, des éléments, des finitions, des accessoires, des équipements. Les collections se développent autour des modules de base adaptables en hauteur, largeur et profondeur.

La transformation de notre expérience en procédés hautement mécanisés a abouti à un produit sur mesure bénéficiant des avantages et de la précision d’une production en série moderne et auquel est également réservée l’attention aux détails typiques du travail manuel.

Les compositions se développent autour des modules de base adaptables en hauteur, largeur et profondeur

Le savoir-faire de Mobilduenne :