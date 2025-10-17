MOBILE CABLES SYSTEM
36120 ARDENTES
France
CADRE LUMINEUX À LEDS EN PMMA Nouvelle génération
Façade en PMMA transparent épaisseur 8 mm (Polyméthacrylate de Méthyle). Poids 500g Eclairage LED (Diode électroluminescente) basse tension 5 watts permettant une économie d’énergie de 80%, et une efficacité...
MCScreen
Ecran de rétroprojection (dalle plexi PMMA) : projecteur placé derrière l’écran. Visualisation de l’image par l’avant.Epaisseur écran : 5.5 mm. Dimensions standards : 46’’ (980X704 mm) et 60’’ (1280X920...
Signalétique lumineuse extra plate
Usage intérieur. Profilé en aluminium extra plat et plaque PMMA. Epaisseur : 25 mm. Epaisseur plaque PMMA : 8 mm. Eclairage par Leds : faible consommation d’énergie, longue durée de vie. Excellente luminosité....
Serre-câble ajustable pour tablettes
Pièce de fixation pour câbles en laiton.Grâce à son système, cette pièce est réglable sur toute la hauteur du câble tendu, sans besoin de serrer ou desserrer et par simple pression sur la partie haute...
Totem modulable
Structure sur mat (disponible en diamètre 45 ou 90 mm).Possibilité de composition avec porte-affiches, bacs distributeurs, tablettes, kakémonos.Etude personnalisée sur demande
Système d’implantation sur câbles-sol-plafond
Câble en acier galvanisé, de diamètre 15/10e de millimètre, avec une résistance maximum à la rupture de 120 Kgs.Le poids des objets doit être prévu en fonction de la solidité du plafond.Câble complet muni...
Fixation plafond avec lest
Câble complet avec fixation haute et lest.Format standard : 4 M.Disponible avec câble conducteur.Disponible en toutes longueurs sur demande.
Implantation murale pour étagères
Structure murale avec 2 câbles de 4 mètres.Un minimum de 2 structures est nécessaire pour une implantation.Deux formats d’entraxes des câbles : 300 ou 120 mm.
Fixation rotule pour câbles
Fixation pour implantation dans des environnements contraignants (sous-pente de toit).Composition : câble nu serti, fixation haute avec rotule et fixation basse.
Pince de fixation pour câble PMC 11
Pince multiposition pour panneau ou tablette.Epaisseur : jusqu’à 9 mm.Vis avec embout en téflon.