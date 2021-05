La société Morel, créée en 1970 et qui a intégré le Groupe Poisson en 1988, propose la location d'engins avec chauffeurs, sur tout le territoire.



Son savoir-faire et sa réussite s'appuient sur un parc diversifié de machines, en évolution constante, capables de répondre aux besoins les plus spécifiques, mais aussi sur des opérateurs expérimentés, polyvalents, responsables et régulièrement formés pour répondre aux évolutions du métier.



Ses domaines d’application recouvrent les travaux de terrassement, de démolition, de VRD, de dépollution, d’assainissement, etc.



Le savoir-faire de Morel Groupe Poisson :

Le terrassement :

Machines, Pelles standard et spécifiques (girafe, caméléon, …), chargeurs à chaînes, tombereaux, bulls, compacteurs…

Équipements : Guidage 3D, benne preneuse, dent de déroctage, bati-long…

La démolition :

Machines : Pelles à chaînes, chargeurs à chaînes…

Équipements : BRH, cisailles à béton, broyeur à béton…

Les espaces verts :

Machines : Mécalacs, pelles et mini pelles…

Équipements : Godet crible, benne preneuse, godet inclinable, tête rotative, fourche…

Les fondations :

Machines : Pelles standard et spécifiques, mini pelles, chargeurs à chaînes…

Équipements : Bati-long, benne preneuse, fraise, dent de déroctage…

Les VRD :