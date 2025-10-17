NANOPHOS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NANOPHOS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

La société a été créée en 2005, à Lavrio Attica, en Grèce, dans les locaux du parc technologique et scientifique, qui fonctionnent sous la supervision de l'Université technique nationale de Grèce (NTUA).

La Société a rejoint la communauté scientifique, participe à des programmes de recherche européens et continue de collaborer avec l'Université de Crète et l'Université Aristote de Thessalonique.

En janvier 2008, la société a été honorée par le fondateur de Microsoft, Bill Gates, comme l'une des sociétés les plus innovantes au monde. Depuis lors, NANOPHOS a reçu un grand nombre de prix mondiaux importants.

Pour toutes ces raisons, l'entreprise met en place un Système de Management de la Qualité, validé par l'organisme international Lloyd's Register, selon les Standards suivants :

Système de gestion de la qualité EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015 Système de Management Environnemental

EN ISO 18001:2007 Santé et sécurité au travail

Le savoir-faire de NANOPHOS :