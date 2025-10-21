Tornade dans le Val-d'Oise : un ouvrier du BTP décédé

Un vent violent a emporté plusieurs infrastructures dans les alentours d'Ermont (Val d'Oise). Il a coûté la vie d'un ouvrier du BTP. Les détails sur les dégâts observés.

Trafic perturbé sur les lignes ferroviaires C et H, 150 sapeurs-pompiers, personnels du Samu et policiers sur le terrain pour « 324 interventions et plus de 700 appels » … L’« épisode venteux, soudain et violent » observé ce lundi 20 octobre vers 17h50 à Ermont (Val d’Oise) a semé la panique.

La Ville a ouvert un gymnase pour « accueillir les personnes sans solution d'hébergement », indique la préfecture du département. Les autorités ont été déployées dans la commune même et celles alentours (Eaubonne, Andilly, Montmorency et Franconville).

Leur mission : « sécuriser les zones touchées, porter assistance aux habitants et dégager les voies ».

La #tornade qui a frappé hier la commune d’#Ermont (Val-d’Oise), comptant près de 29 000 habitants, constitue un phénomène particulièrement rare. Les rafales de vent ont probablement atteint entre 190 et 200 km/h, au vu notamment de la chute rapide des grues, un équipement conçu… pic.twitter.com/GMrv0BSMk6 — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) October 21, 2025

Trois grues ont chuté, un ouvrier du BTP décédé

Car sur les infrastructures ferroviaires, la tornade provoqué la chute d’une caténaire sur la voie. 1 700 foyers ont subi une coupure d’électricité d’après la préfecture, qui a réclamé au service public Enedis de « rétablir le réseau dans les meilleurs délais ».

Autre dommage : la chute de trois grues sur un bâtiment médico-social, un bâtiment d’habitation et un chantier dans la zone ermontoise.

Un sinistre qui a coûté la vie un ouvrier de 23 ans, employé « de l'entreprise de construction privée qui intervenait sur le chantier », rapporte le procureur de la République de Pontoise, Guirec Le Bras.

Face à ce drame, la responsabilité de l’employeur se pose. Une enquête a été ouverte à Pontoise et confiée au service interdépartemental de police judiciaire du Val-d'Oise, pour homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre du travail. Un triste cas d'école des failles sécuritaires sur les chantiers.

À côté de ce décès, quatre ont été blessés en urgence absolue et cinq en urgence relative.

Par Virginie Kroun

