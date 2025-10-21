Tornade dans le Val-d'Oise : un ouvrier du BTP décédé
Publié le 21 octobre 2025, mis à jour le 21 octobre 2025 à 11h59, par Virginie Kroun
Trafic perturbé sur les lignes ferroviaires C et H, 150 sapeurs-pompiers, personnels du Samu et policiers sur le terrain pour « 324 interventions et plus de 700 appels » … L’« épisode venteux, soudain et violent » observé ce lundi 20 octobre vers 17h50 à Ermont (Val d’Oise) a semé la panique.
La Ville a ouvert un gymnase pour « accueillir les personnes sans solution d'hébergement », indique la préfecture du département. Les autorités ont été déployées dans la commune même et celles alentours (Eaubonne, Andilly, Montmorency et Franconville).
Leur mission : « sécuriser les zones touchées, porter assistance aux habitants et dégager les voies ».
Trois grues ont chuté, un ouvrier du BTP décédé
Car sur les infrastructures ferroviaires, la tornade provoqué la chute d’une caténaire sur la voie. 1 700 foyers ont subi une coupure d’électricité d’après la préfecture, qui a réclamé au service public Enedis de « rétablir le réseau dans les meilleurs délais ».
Autre dommage : la chute de trois grues sur un bâtiment médico-social, un bâtiment d’habitation et un chantier dans la zone ermontoise.
Un sinistre qui a coûté la vie un ouvrier de 23 ans, employé « de l'entreprise de construction privée qui intervenait sur le chantier », rapporte le procureur de la République de Pontoise, Guirec Le Bras.
Face à ce drame, la responsabilité de l’employeur se pose. Une enquête a été ouverte à Pontoise et confiée au service interdépartemental de police judiciaire du Val-d'Oise, pour homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre du travail. Un triste cas d'école des failles sécuritaires sur les chantiers.
À côté de ce décès, quatre ont été blessés en urgence absolue et cinq en urgence relative.
Par Virginie Kroun
