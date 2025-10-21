Marseille : fin de chantier pour la Bonne Mère, qui retrouve sa couronne

La Bonne Mère de Marseille a retrouvé sa couronne dorée, marquant la fin du chantier de restauration de Notre-Dame de la Garde.

Au terme d’une spectaculaire opération d’hélitreuillage menée ce vendredi 17 octobre, la statue de Bonne Mère, figure tutélaire de Marseille, a retrouvé sa couronne dorée. L'événement célèbre la fin du minutieux chantier de restauration du monument phare de la cité phocéenne.

« C’est à la fois le couronnement de la Vierge Marie et celui du chantier », s’est réjoui le père Olivier Spinosa, recteur de Notre-Dame de la Garde.

Neuf mois de restauration

Le 13 août dernier, pour la première fois depuis 1870, la couronne de la Bonne Mère a été retirée du sommet de la basilique. D’abord restaurée par les mains d’un compagnon chaudronnier aixois, elle a ensuite été confiée aux Ateliers Gohard, chargés de lui redonner son éclat.

Lors de l’examen minutieux de l’intérieur de la statue, les experts ont été confrontés à un niveau de dégradation bien plus avancé que prévu. « L’ossature métallique était rongée par la corrosion », témoigne Thomas Pagès, chaudronnier impliqué dans ce chantier exceptionnel. « Des trous étaient visibles, et certaines fixations étaient tellement abîmées que les boulons ne tenaient plus, tournant dans le vide. » Face à cette situation, une restauration sur place s’est révélée impossible. « Nous avons donc décidé de démonter la couronne pour la restaurer au sol », explique Xavier David, l’architecte en charge du projet.

Transporter l’imposante couronne posait néanmoins un défi technique majeur. « À 211 mètres d’altitude, la basilique dépasse largement la portée des grues conventionnelles », explique Xavier David. Plutôt que de mobiliser une grue hors norme, difficilement compatible avec le site, l’équipe a fait appel à Airbus Hélicoptères. Un appareil doté de deux turbines a ainsi été mobilisé pour assurer le transfert de la couronne en toute sécurité, depuis le sommet de la statue jusqu’au sol.

Un chantier à 2,8 millions d'euros

Entièrement redorée à l’or fin, la couronne de 150 kilos et 1,50 mètre de diamètre a ensuite été placée dans une caisse en bois, solidement sanglée, avant d’être acheminée par hélicoptère jusqu’à la tête de la Bonne mère.

Cette étape intervient peu après la pose, en septembre, de près de 40 000 feuilles d’or sur la statue de plus de 9 mètres représentant la Vierge à l’Enfant. L’objectif était de raviver son éclat, mis à mal par le mistral, les embruns marins et la pollution industrielle accumulée au fil des années.

Lancé en février dernier, le chantier de restauration qui englobe également la restauration du piédestal, des anges et des façades a coûté environ 2,8 millions d’euros, dont 2,2 millions rien que pour la redorure.

Avec le prochain démontage des échafaudages, la silhouette dorée de la Bonne Mère s’apprête à retrouver pleinement sa place dans le paysage marseillais, avant une inauguration prévue le 7 décembre.

Par Nils Buchsbaum