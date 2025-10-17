NAVKOM - Batiweb

NAVKOM D.O.O. fait partie des entreprises leader dans le domaine des solutions biométriques pour le contrôle d’accès à usage personnel en Europe.

Nous nous concentrons principalement sur le développement et la fabrication de produits pour les appartements, les maisons et les petites entreprises. Nous sommes cependant présents sur le marché avec nos propres solutions, mais nous développons et fabriquons également des produits sur mesure pour les fabricants de portes et les entreprises opérant dans le domaine du contrôle d’accès.

Nous avons débuté nos activités dans le domaine de la biométrie en 2006 et nous nous sommes rapidement fait une place sur le marché, grâce à nos solutions simples mais fiables, et en établissant de nouvelles normes sur le marché de la biométrie. Aujourd’hui, nous offrons une large gamme de produits permettant un accès plus confortable et plus sûr dans les maisons et les bureaux.

Lors du développement de nos produits, nous suivons une règle claire et simple : la qualité et la sécurité doivent s’accorder avec une utilisation conviviale et une apparence moderne. La création de l’entreprise était également basée sur le constat que les lecteurs d’empreintes digitales viendront à être utilisés quotidiennement et partout, de manière simple, sûre et pratique. Plus de 10.000 de nos lecteurs sont utilisés à travers l’Europe, ce qui confirme que nous œuvrons pour le bien et nous donne la motivation de nous efforcer à être encore meilleurs. Merci de votre confiance.

Le savoir-faire de NAVKOM D.O.O. :