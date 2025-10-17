ConnexionS'abonner
NELISSEN

Kiezelweg 460
3620 Kesselt-Lanaken
Belgique
Qui sommes-nous?
Briqueteries Nelissen, Bâtir durable, naturellement.

Les briqueteries Nelissen sont reconnues sur le marché belge comme fabriquant de briques de parement et producteur d’un système de rénovation de façade.

La riche histoire de cette famille a commencé il y a plus de 90 ans, Nelissen se présentait alors comme une entreprise familiale tournée vers le marché local.  Aujourd’hui, la société s’est imposée comme un acteur majeur sur le marché international avec une production de 150 millions de briques.

Depuis 4 générations, les briqueteries Nelissen produisent des briques de parement de haute qualité.

Sous la devise ‘un style : une brique’,  Nelissen propose une large gamme de plus de 100 teintes, en 8 formats,  pour tous les styles : classique, presbytère, moderne ou  contemporain.
Nos briques de parement conviennent tant pour  les maçonneries traditionnelles que les techniques modernes telles que la maçonnerie fine et collée.

