ConnexionS'abonner
Fermer
NHCLIMA - Batiweb

NHCLIMA

Rua do Outeiro nº160,
4770452 Vila Nova de Famalicão
Portugal
Site web de la marque

NHCLIMA développe et produit des produits de qualité supérieure d’étanche afin d'augmenter l'efficacité énergétique contribuant à un meilleur environnement, dont l’objectif final étant toujours la satisfaction du client et le respect de l'individu.

Notre objectif est d'être le leader partenaire des solutions de HVAC et d'être reconnu par nos clients comme des fournisseurs de produits de qualité dans les délais de livraison.

L'investissement constant dans les nouvelles technologies, dans la spécialisation de ses ressources humaines, l'amélioration continue de ses processus et le respect des exigences légales et réglementaires qui lui sont appliquées, signifient qu'il y a une grande satisfaction et fidélisation de ses clients.

Par conséquent, nous cherchons à générer des produits et des solutions innovants qui répondent pleinement aux exigences de nos clients, en établissant une relation de confiance totale.

Certification: ISO 9001:2015 (en cours de validation)

Nhclima est guidée par des valeurs qui inspirent

  • Qualité
  • Ponctualité
  • Satisfaction do client
  • Union
  • Innovation
  • Dynamisme et esprit d'entreprise
  • Miser pour la satisfaction du client

Le savoir-faire de NHCLIMA

  • Réduction Conique Excentrique
  • Chapeau Toiture Jet
  • Pinquage Simple 90º
  • Sifflet Grillagé
  • Porte de Visite pour Conduit Circulaire
  • ...
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.