NHCLIMA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NHCLIMA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

NHCLIMA développe et produit des produits de qualité supérieure d’étanche afin d'augmenter l'efficacité énergétique contribuant à un meilleur environnement, dont l’objectif final étant toujours la satisfaction du client et le respect de l'individu.

Notre objectif est d'être le leader partenaire des solutions de HVAC et d'être reconnu par nos clients comme des fournisseurs de produits de qualité dans les délais de livraison.

L'investissement constant dans les nouvelles technologies, dans la spécialisation de ses ressources humaines, l'amélioration continue de ses processus et le respect des exigences légales et réglementaires qui lui sont appliquées, signifient qu'il y a une grande satisfaction et fidélisation de ses clients.

Par conséquent, nous cherchons à générer des produits et des solutions innovants qui répondent pleinement aux exigences de nos clients, en établissant une relation de confiance totale.

Certification: ISO 9001:2015 (en cours de validation)

Nhclima est guidée par des valeurs qui inspirent :

Qualité

Ponctualité

Satisfaction do client

Union

Innovation

Dynamisme et esprit d'entreprise

Miser pour la satisfaction du client

Le savoir-faire de NHCLIMA :