Nilan développe et produit depuis 1974 des solutions de ventilation et de pompe à chaleur de grande qualité, assurant un excellente qualité de l’air intérieur (QAI) et une faible consommation d’énergie, tout en respectant l’environnement.



Depuis septembre 2017, une équipe NILAN France est venu renforcer et soutenir cette présence déjà bien établie sur le territoire français. Nos produits dédiés à l’habitat sont reconnu dans le domaine de la construction passive.



Nos groupes offrent un rendement en température pouvant aller jusqu’à 100% pour le processus de récupération de chaleur. Cela est synonyme d’économies importantes et donc de faibles coûts d’exploitation. Nos groupes sont également simples et peu chers à entretenir.



Notre Ventilation double flux avec récupération de chaleur, savoir-faire de Nilan comme solution tertiaire s’oriente autour d’une large gamme :

Gamme VPM 600-3200

Gamme VPM 120-560

Gamme VPL 31-125

Comfort 600