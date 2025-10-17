ConnexionS'abonner
Fermer
NILAN - Batiweb

NILAN

Parc Activites de Napollon 2 rue des Arrosants
13400 AUBAGNE
France

Nilan développe et produit depuis 1974 des solutions de ventilation et de pompe à chaleur de grande qualité, assurant un excellente qualité de l’air intérieur (QAI) et une faible consommation d’énergie, tout en respectant l’environnement.

Depuis septembre 2017, une équipe NILAN France est venu renforcer et soutenir cette présence déjà bien établie sur le territoire français. Nos produits dédiés à l’habitat sont reconnu dans le domaine de la construction passive.

Nos groupes offrent un rendement en température pouvant aller jusqu’à 100% pour le processus de récupération de chaleur. Cela est synonyme d’économies importantes et donc de faibles coûts d’exploitation. Nos groupes sont également simples et peu chers à entretenir.

Notre Ventilation double flux avec récupération de chaleur, savoir-faire de Nilan comme solution tertiaire s’oriente autour d’une large gamme :

  • Gamme VPM 600-3200
  • Gamme VPM 120-560
  • Gamme VPL 31-125
  • Comfort 600

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.