NOVA CRETE - Batiweb

NOVA CRETE
77600 Chanteloup-en-Brie
France
NOVA CRETE : Créateur de surfaces uniques pour sublimer vos espaces intérieurs et extérieurs
NOVA CRETE est née de la passion de notre équipe pour le béton décoratif et l’envie de la partager. Nous prenons à cœur de fabriquer des produits de grande qualité.
Inscrite dans une volonté d’accompagner nos applicateurs et prescripteurs, NOVA CRETE investit dans la recherche et le développement pour offrir des solutions innovantes.
Nous saurons être un solide partenaire à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets d’aménagements intérieurs et extérieurs.
Nos engagements :
- Accompagnement : Vos projets sont uniques, notre équipe technique est à votre disposition pour vous conseiller.
- Qualité : La performance de nos produits est accréditée par des laboratoires indépendants
- Innovation responsable : Des produits éco-responsables grâce à une recherche de solutions à faible impact environnemental.
Le savoir-faire de NOVA CRETE :
- Béton Imprimé : Une multitude de textures et couleurs pour personnaliser vos sols
- Béton Ciré : Surface minérale continue pour des espaces intemporels et élégants
- Béton Désactivé : La noblesse des granulats révélée pour des sols durables et uniques
- Enduit de sols décoratifs : Redonnez vie à vos sols grâce un large choix de couleurs et finitions
- Peinture sols et murs : Peinture Ciment pour sols & murs
- Enduit mural décoratif : Mortier décoratif permettant la création de décors massifs
- Béton haute performance : Réaliser vos meubles, plan de travail, barbecue, lavabo, etc, selon vos envies