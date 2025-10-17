NOVA CRETE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « NOVA CRETE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

NOVA CRETE : Créateur de surfaces uniques pour sublimer vos espaces intérieurs et extérieurs

NOVA CRETE est née de la passion de notre équipe pour le béton décoratif et l’envie de la partager. Nous prenons à cœur de fabriquer des produits de grande qualité.

Inscrite dans une volonté d’accompagner nos applicateurs et prescripteurs, NOVA CRETE investit dans la recherche et le développement pour offrir des solutions innovantes.

Nous saurons être un solide partenaire à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets d’aménagements intérieurs et extérieurs.

Nos engagements :

Accompagnement : Vos projets sont uniques, notre équipe technique est à votre disposition pour vous conseiller.

Qualité : La performance de nos produits est accréditée par des laboratoires indépendants

Innovation responsable : Des produits éco-responsables grâce à une recherche de solutions à faible impact environnemental.

Le savoir-faire de NOVA CRETE :