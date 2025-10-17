OCCAMOD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « OCCAMOD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La société Occamod est spécialisée dans la vente de bâtiments modulaires et bungalows d’occasion.

Aujourd’hui, le mode constructif du bâtiment modulaire est largement utilisé en France (365 000 m² d’unités modulaires implantées). Vous pouvez acheter des bâtiments modulaires pour de nombreux usages. Du bungalow de chantier temporaire à l'espace de stockage, du bâtiment scolaire (salles de classes, écoles) au bâtiment tertiaire (bureaux, sociétés) ou encore le secteur de l’événementiel, la construction modulaire s'adapte à de nombreux secteurs de notre économie.

C'est pourquoi, nous proposons à la vente un stock important de solutions modulaires d’occasion pour répondre à tous les besoins d’espaces du types écoles, salles de classe, crèches, bureaux, club house, vestiaires sportifs, stockages, chantiers ou encore toutes autres structures modulaires pour l’organisation d’événements.

De plus, nous proposons dse gammes de préfabriqués de qualité des plus grandes marques comme Algeco, Cougnaud, Bodard, Solfab, Touax, Courant, Portakabin…

Puis, soucieux de vous apporter un projet modulaire « clé en main », Occamod propose en option une prestation de transport et transfert modulaires sur toute la France à partir de sa filiale Deltamod Logistics. Nous nous occupons également de l'installation de votre bâtiment modulaire et de toutes les démarches d’accompagnement. De plus, nous pouvons aussi une proposition de rachat de votre ancien bâtiment modulaire.

Coté tarifaire, le prix d'un modulaire d'occasion est environ 30 à 50% moins cher qu'une solution modulaire neuve (en fonction de l'état du modulaire).

Enfin, notre modèle économique nous permet d'être un acteur engagé de l’économie circulaire en donnant plusieurs vies aux bâtiments modulaires pour différents besoins de constructions modulaires.

