OCCAMOD - Batiweb

OCCAMOD
44390 Nort sur Erdre
France
La société Occamod est spécialisée dans la vente de bâtiments modulaires et bungalows d’occasion.
Aujourd’hui, le mode constructif du bâtiment modulaire est largement utilisé en France (365 000 m² d’unités modulaires implantées). Vous pouvez acheter des bâtiments modulaires pour de nombreux usages. Du bungalow de chantier temporaire à l'espace de stockage, du bâtiment scolaire (salles de classes, écoles) au bâtiment tertiaire (bureaux, sociétés) ou encore le secteur de l’événementiel, la construction modulaire s'adapte à de nombreux secteurs de notre économie.
C'est pourquoi, nous proposons à la vente un stock important de solutions modulaires d’occasion pour répondre à tous les besoins d’espaces du types écoles, salles de classe, crèches, bureaux, club house, vestiaires sportifs, stockages, chantiers ou encore toutes autres structures modulaires pour l’organisation d’événements.
De plus, nous proposons dse gammes de préfabriqués de qualité des plus grandes marques comme Algeco, Cougnaud, Bodard, Solfab, Touax, Courant, Portakabin…
Puis, soucieux de vous apporter un projet modulaire « clé en main », Occamod propose en option une prestation de transport et transfert modulaires sur toute la France à partir de sa filiale Deltamod Logistics. Nous nous occupons également de l'installation de votre bâtiment modulaire et de toutes les démarches d’accompagnement. De plus, nous pouvons aussi une proposition de rachat de votre ancien bâtiment modulaire.
Coté tarifaire, le prix d'un modulaire d'occasion est environ 30 à 50% moins cher qu'une solution modulaire neuve (en fonction de l'état du modulaire).
Enfin, notre modèle économique nous permet d'être un acteur engagé de l’économie circulaire en donnant plusieurs vies aux bâtiments modulaires pour différents besoins de constructions modulaires.
Bureaux modulaire d'occasion OC 0059
Bâtiment modulaire préfabriqué de 18 m² vendu d'occasion est destiné à un usage de bulle de vente, de bureaux, de showroom ou de salles de réunion. Ce...
Modulaire d'occasion OC 0143
Bâtiment modulaire préfabriqué de 15 m² vendu d'occasion pour une utilisation destinée à des bureaux, salles de réunions et vestiaires Marque : Modulaire...
Modulaire d'occasion OC MERKAZ 130
Bâtiment modulaire d'occasion de 130 m² idéal pour accueillir petits et grands, destiné à un usage de salles de classe, salle de réunion... Marque : Salles de...
Modulaire d'occasion OC 0138-0139
Construction modulaire d'occasion de 30 m² vendu pour une utilisation destinée à des bureaux, salles de réunions et également pour des vestiaires. Marque : Modulaire...
Modulaire sanitaire d'occasion OC 0142
Bâtiment modulaire préfabriqué de 15 m² vendu d'occasion pour une utilisation destinée à des sanitaires standard avec PMR et vestiaires. Marque : Bungalow Cougnaud...