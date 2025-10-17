Olimpia Splendid France

ConnexionS'abonner
49bis avenue de l’Europe, Parc de la Malnoue
77184 Émerainville Paris
France
Fondée en 1956, Olimpia Splendid est un leader dans le monde de Air conditionné, chauffage, traitement de l'air et systèmes hydroniques grâce à des produits uniques et innovants.

En plus de 60 ans d'histoire Olimpia Splendid a apporté son Made in Italy dans plus de 45 pays à travers le monde.

Le Groupe :
Olimpia Splendid est un groupe industriel fondé en 1956 et est présent aujourd’hui dans plus de 45 marchés mondiaux : une histoire italienne d’innovation et de croissance, faite de technologie et de design made in Italy.

Le siège de Cellatica (Brescia) est le quartier général du Groupe, l’usine de Gualtieri, dans la province de Reggio Emilia, est le pôle logistique sur le territoire national. Aux usines italiennes, il faut ajouter la filiale commerciale de Shanghai (Chine), Madrid (Espagne), Paris (France), Itajaí (Brésil), New York (USA) et Melbourne (Australie).

Design et innovation qui raflent les premiers prix :

L’originalité et l’élégance des solutions de design qui caractérisent les produits Olimpia Splendid ont été plusieurs fois primées par des jurys de concours internationaux de design de prestige. Voici quelques prix de design parmi le plus récents:

  • Radical twin (Good Design Award)
  • Aquaria 10 (Good Design Award)
  • Radical torre (Good Design Award)
  • MIA (Good Design Award et Red Dot Award)
  • Bi2+ (IF Design Award et Red Dot Award)
  • Normann (Good Design Award)
  • Unico Twin (Good Design Award)

