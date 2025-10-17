OMEGAFLEX - Batiweb

OMEGAFLEX
19341-2509 Exton
États-unis
Depuis 1975, OmegaFlex® fournit des produits de tuyauterie métallique flexibles de qualité qui répondent aux applications industrielles, résidentielles et commerciales de haute technicité.
La fourniture de tuyaux métalliques flexibles de qualité technique qui répondent aux applications industrielles exigeantes nécessite dévouement, expérience et innovation. Depuis 1975, OmegaFlex a répondu à ces attentes en développant constamment des processus de fabrication supérieurs pour produire des tuyaux métalliques flexibles ondulés et des produits tressés.
C'est la politique d'OmegaFlex, Inc. de concevoir, fabriquer, commercialiser et distribuer des produits de haute qualité constante qui rempliront de manière fiable leur fonction prévue, résultant en la reconnaissance de l'entreprise en tant que leader de qualité dans l'industrie.
Afin d'être reconnu comme un fabricant de classe mondiale, OmegaFlex, Inc. :
- Fournir à nos clients des produits de qualité grâce au travail d'équipe et à des améliorations continues
- S'efforcer d'atteindre le zéro défaut dans nos produits
- Créer un environnement qui permet à OmegaFlex, Inc. une croissance continue et prospère
- Fournir un environnement de travail positif avec une formation progressive
- Souligner la sensibilisation à la qualité et ses avantages pour nos clients et nos employés
- Autonomiser nos employés à donner le meilleur de leurs capacités.
Le savoir-faire d’OMEGAFLEX :
- tuyau de transfert de chlore
- Tuyau de transfert de cargaison
- Tuyau Formex
- Tuyau gainé
- Tuyau de lance à oxygène
- Tuyau haute pression
- Absorbeurs de vibrations
- Assemblage de tuyau de chlore
- Assemblage de tuyau de chlore avec embouts Monel et brides en acier au carbone
- Brochure sur les flexibles cryogéniques/à gaine sous vide
- Tuyau de transfert cryogénique en acier inoxydable Ensemble de tuyau CGA 440