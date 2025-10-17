OMEGAFLEX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « OMEGAFLEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Depuis 1975, OmegaFlex® fournit des produits de tuyauterie métallique flexibles de qualité qui répondent aux applications industrielles, résidentielles et commerciales de haute technicité.

La fourniture de tuyaux métalliques flexibles de qualité technique qui répondent aux applications industrielles exigeantes nécessite dévouement, expérience et innovation. Depuis 1975, OmegaFlex a répondu à ces attentes en développant constamment des processus de fabrication supérieurs pour produire des tuyaux métalliques flexibles ondulés et des produits tressés.

C'est la politique d'OmegaFlex, Inc. de concevoir, fabriquer, commercialiser et distribuer des produits de haute qualité constante qui rempliront de manière fiable leur fonction prévue, résultant en la reconnaissance de l'entreprise en tant que leader de qualité dans l'industrie.

Afin d'être reconnu comme un fabricant de classe mondiale, OmegaFlex, Inc . :

Fournir à nos clients des produits de qualité grâce au travail d'équipe et à des améliorations continues

S'efforcer d'atteindre le zéro défaut dans nos produits

Créer un environnement qui permet à OmegaFlex, Inc. une croissance continue et prospère

Fournir un environnement de travail positif avec une formation progressive

Souligner la sensibilisation à la qualité et ses avantages pour nos clients et nos employés

Autonomiser nos employés à donner le meilleur de leurs capacités.

Le savoir-faire d’OMEGAFLEX :