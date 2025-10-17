ON LEVEL - Batiweb

ConnexionS'abonner
ON LEVEL

Budberger Str. 5
46446 Emmerich am Rhein,
Allemagne
Qu'il s'agisse de fenêtres, de balcons, d'escaliers, de bâtiments, de façades - ON LEVEL propose un système de profilés de sol, des vitrages du sol au plafond, des systèmes de fixation ponctuelle et des solutions de serrage innovantes pour d'innombrables applications. 

Cela ne semble pas aussi sexy qu'il en a l'air. Mais vous pouvez donner à ce système votre look individuel et le combiner à votre guise : profilés, pinces à verre et adaptateurs avec différentes mains courantes.

Pourquoi les garde-corps tout en verre de ON LEVEL ?

ON LEVEL brille par ses possibilités dans un design classique et intemporel : les garde-corps tout en verre d'ON LEVEL conviennent à une utilisation intérieure et extérieure et vous pouvez choisir entre des fixations linéaires avec des profilés de sol ou des fixations ponctuelles avec des adaptateurs de verre et des pinces à verre. Afin d'obtenir une transparence totale, le tout peut être combiné avec des mains courantes rondes, carrées ou ovales.

Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller sur les solutions de conception de garde-corps tout verre.

Le savoir-faire d’ON LEVEL :

  • Garde-corps tout en verre
  • Balcon français
  • Pince à verre
  • Système de poste
  • Détenteur de points
  • Système de cloison
