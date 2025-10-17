ONDURA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ONDURA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ONDURA : Spécialiste mondial des solutions d'étanchéité pour les bâtiments

Notre gamme de services ne cesse de s’étoffer pour proposer des solutions d’étanchéité innovantes, parfaites pour les toits en pente comme pour les toitures plates. Nos produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Forts d’une expertise de bientôt 80 ans, nous développons des solutions de qualité, adaptées à tous les types de bâtiments et annexes, en construction neuve comme en rénovation. Grâce à notre constante volonté de comprendre les besoins et attentes de nos clients, nos produits sont toujours plus innovants et s’accommodent facilement à toutes les conditions.

Notre présence internationale est incarnée par nos filiales commerciales, présentes dans plus 32 pays. ONDURA, c’est aussi 2 000 employés et plus de 34 nationalités différentes qui travaillent main dans la main au quotidien. Cela participe à notre identité cosmopolite. Afin d’être toujours plus flexibles, réactifs et proches de nos clients, nous comptons 13 usines implantées localement.

Depuis ses débuts, ONDURA a toujours été présente à l’international. Au fil des années, nous nous sommes installés dans plus d’une centaine de pays. Cela nous a permis de développer des solutions à l’épreuve de toutes les conditions climatiques. Ce rapprochement avec nos clients nous a également permis de mieux comprendre leurs besoins, pour y répondre de manière optimale.

Notre philosophie repose sur une évidence : les besoins ne sont pas les mêmes partout. Ils s’appuient sur une culture et des conditions propres à chaque lieu, façonnées par leur histoire et leur géographie. Les usages se fondent alors sur la disponibilité des matières premières, les conditions climatiques, les styles architecturaux ainsi que les compétences requises lors de la mise en œuvre.

La durabilité, l’affaiblissement du bruit de la pluie, la résistance au vent et aux UV, par exemple, ne seront pas les mêmes s’il s’agit de rénover un abri de jardin en Angleterre, ou de trouver une solution pour la toiture d’une école en Indonésie. Forts de notre grande mixité culturelle (plus de 34 nationalités dans le groupe) et d’une ancienneté moyenne de nos collaborateurs supérieure à 10 ans, nous savons comprendre et opérer ces différences.

Nos équipes sont reconnues pour leur expertise, et sont constamment formées pour rester à la pointe de leur savoir-faire.

Le savoir-faire d’ONDURA :