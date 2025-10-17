OPQIBI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « OPQIBI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L'OPQIBI est l'Organisme de Qualification de l'Ingénierie.

Il a été créé le 3 janvier 1969 à l'initiative de 3 syndicats professionnels de l'Ingénierie : CINOV, la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France, SYNTEC-INGÉNIERIE, la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie et le SNITA, le Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens en Aménagement.

L'OPQIBI délivre des certificats de qualification aux prestataires exerçant l'ingénierie, à titre principal ou accessoire, dans les domaines du bâtiment, infrastructure, énergie, environnement, industrie et loisirs - culture - tourisme.

L'OPQIBI est :

Une association de loi de 1901, à but non lucratif

Disposant de protocoles signés avec les Ministères du Développement Durable et de l'Industrie,

Où tous les acteurs concernés par la qualification qu'il attribue sont représentés (fonctionnement dit par " tierce partie ") et répartis en 3 collèges : A (clients), B (prestataires) et C (institutionnels et intérêts généraux) disposant chacun du même nombre de voix.

Les exigences que l'OPQIBI doit respecter pour gérer son système de qualification d'une façon cohérente et fiable sont définies dans la norme AFNOR NF X50-091 relative au fonctionnement des organismes de qualification.

C'est sur la base de cette norme que l'OPQIBI est depuis le 1er janvier 2009 accrédité par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation), sous le numéro 4-0526.

Cette accréditation atteste de la transparence, de l'indépendance et de l'impartialité de son processus de qualification.

Le savoir-faire de l'OPQIBI :