Spécialiste français de la façade architecturale durable, Ouest Alu, entreprise appartenant au groupe Liébot, conçoit des façades depuis plus de 55 ans.

Le Groupe LIEBOT, du nom de son fondateur et Président, André LIEBOT, est un groupe familial organisé autour de deux métiers :

L’activité fenêtres industrielles, qui fédère les sociétés K•LINE, MC France, CAIB, BIPA et BIPA Sud, VETREX.

L’activité façade avec l’entreprise OUEST ALU, un des leaders du marché de la façade aluminium en France.

Pour rester un acteur majeur du métier de façadier et préparer notre avenir, nous investissons régulièrement dans la formation de nos collaborateurs et dans nos outils de production.

Nous poursuivons le développement de produits innovants (Façades respirantes, faiblement ventilées, double peau,...) et travaillons sur l'amélioration continue pour fiabiliser nos process et proposer des produits s'appuyant sur le LABEL façadealu. Une démarche qualité certifiée en 2017.

Notre développement d'entreprise s'inscrit dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de L'entreprise).

Ecoute, dialogue et respect sont les bases de la relation que nous entretenons en interne avec nos collaborateurs et en externe avec nos clients. La sécurité de nos collaborateurs en usine et sur nos chantiers est une priorité de tous les instants.

L'emploi de matériaux recyclables, nos conceptions durables et la préfabrication de nos façades en usine, sont des principes respectueux de l'environnement.

OUEST ALU a obtenu la note de 77 sur 100 à l’index égalité professionnelle F/H pour l’année 2020.

Le score atteint est en nette amélioration, ce qui reflète l’importance que revêt le sujet de l’égalité professionnelle pour OUEST ALU au quotidien. Un accord d’entreprise ambitieux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a également été signé en 2020.