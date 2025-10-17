Pour obtenir une information de la part de la marque « OZTURK PLASTIK - FIXPLUS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Une histoire à succès de 43 ans d'expérience avec l'excitation du premier jour.

ÖZTÜRK PLASTİK est une entreprise active dans le secteur du plastique depuis 1974 et sa nouvelle marque Fixplus crée des différences avec ses produits axés sur les solutions dans l'industrie de la construction.

Notre société est gérée selon la norme de système de gestion de la qualité ISO 9001 et propose à ses clients différentes solutions avec une large gamme de produits de marque Fixplus.

Depuis le début, notre entreprise a adopté une politique de production de qualité et a certifié ISO: 9001 Quality Management System en 2003.

Notre politique principale est de maintenir la qualité de la production au plus haut niveau en complétant tous les processus requis par le système de gestion de la qualité.

Notre société ÖZTÜRK PLASTİK :

À toutes les étapes, être une entreprise fiable et de confiance qui répond aux exigences des clients dans une compréhension qui répond pleinement à leurs besoins et attentes.

Réduire les coûts et augmenter la rentabilité en suivant et en appliquant les nouveaux développements technologiques.

Dans le cadre de notre système de qualité, viser à rendre tous les employés plus compétents et capables d'utiliser leurs talents au plus haut niveau.

Sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à la qualité.

Être en collaboration avec les fournisseurs et les clients sur la base de la confiance.

Porter à l'étranger notre savoir-faire technique, nos connaissances administratives et nos économies afin de mieux faire connaître le nom de notre entreprise et de la Turquie.

Trouver les solutions les plus appropriées, précises et économiques de la manière la plus rapide, pour éviter les inconvénients qui pourraient survenir plus tard.

Faire en sorte que chaque projet commencé soit achevé dans les délais, entièrement compatible avec ses critères, dans les limites techniques et budgétaires les plus élevées.

Adopter un principe d'être une entreprise exemplaire qui respecte la société et l'environnement dans lesquels nous nous trouvons et aussi contribuer à l'économie du pays en développant continuellement le volume d'affaires.

Le savoir-faire d’ÖZTÜRK PLASTİK :