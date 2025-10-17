P2F
83440 Fayence
France
P2F propose aux professionnels des logiciels de devis et facturation.
Nos solutions de devis et facturation sont présentées en libre essai sans aucune limite dans le temps. Vous pouvez les télécharger et les utiliser librement en version gratuite. A tout moment, vous pouvez enregistrer le programme et bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées.
Les versions enregistrées de nos logiciels sont vendues sans abonnement et sans aucune de vos données dans le CLOUD.
Autrement dit, vous disposerez d'une licence à vie donnant accès à la totalité du logiciel. Vous n'aurez pas à payer annuellement de contrat de maintenance ou de frais d'hébergement de vos données en dehors de votre entreprise. Vos données sont toutes sur votre ordinateur et uniquement sur celui-ci. Les mises à jour sont gratuites.
L’installation et l’utilisation au quotidien des logiciels ne demandent pas de connaissances particulières en informatique. Toutefois, un technicien peut vous guider pour une l'installation ou vous former à l'utilisation d'un programme voir la page assistance.
Dans le cadre d’un développement spécifique, nous pouvons vous proposer un audit et vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre demande (développement spécifique, paramétrage d’application existante, Outils d’interfaçage, Etc).
Le savoir-faire de P2F:
- DEVIS FACTURE EXPRESS : Solution de devis et de facturation orienté bâtiment et travaux publics.
- DEVIS FACTURE EXPRESS LIGHT : Solution de Devis et de Facturation généraliste.
- METRAGE EXPRESS 2.5 : Outil d'aide à la réalisation de métrés.
- QUITTANCE EXPRESS 3 : Outil d'impression de quittance de loyer.
Logiciel METRAGE EXPRESS
Métrage Express est un logiciel à destination des personnes établissant des devis ou des DQE sur la base de plans côtés. L’utilisation quotidienne est très simple. Vous saisissez les côtes relevées sur...
DEVIS FACTURE EXPRESS
- DEVIS FACTURE EXPRESS est un logiciel simple d’utilisation et spécialement adapté aux métiers du BTP, artisans, PME, TPE, entrepreneurs et auto-entrepreneurs. En quelques clics vous produisez devis,...