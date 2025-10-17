Pour obtenir une information de la part de la marque « P2F », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

P2F propose aux professionnels des logiciels de devis et facturation.

Nos solutions de devis et facturation sont présentées en libre essai sans aucune limite dans le temps. Vous pouvez les télécharger et les utiliser librement en version gratuite. A tout moment, vous pouvez enregistrer le programme et bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées.

Les versions enregistrées de nos logiciels sont vendues sans abonnement et sans aucune de vos données dans le CLOUD.

Autrement dit, vous disposerez d'une licence à vie donnant accès à la totalité du logiciel. Vous n'aurez pas à payer annuellement de contrat de maintenance ou de frais d'hébergement de vos données en dehors de votre entreprise. Vos données sont toutes sur votre ordinateur et uniquement sur celui-ci. Les mises à jour sont gratuites.

L’installation et l’utilisation au quotidien des logiciels ne demandent pas de connaissances particulières en informatique. Toutefois, un technicien peut vous guider pour une l'installation ou vous former à l'utilisation d'un programme voir la page assistance.

Dans le cadre d’un développement spécifique, nous pouvons vous proposer un audit et vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre demande (développement spécifique, paramétrage d’application existante, Outils d’interfaçage, Etc).

Le savoir-faire de P2F :