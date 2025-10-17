ConnexionS'abonner
PAAL

685 CR4 La Roseyre
06390 Contes
France
Concepteur gammiste, PAAL vous accompagne à chaque étape, de la conception au produit fini, pour apporter la meilleure réponse à vos besoins.

PAAL est une entreprise à taille humaine, proche de ses clients, présente à leurs côtés depuis 1958. Faire confiance à PAAL, c’est bénéficier de multiples savoir-faire dans le domaine de la menuiserie aluminium et de la conception de systèmes personnalisés, et d’une solide expérience en développement de produits innovants, performants et esthétiques.

PAAL, c’est aussi une équipe de collaborateurs investis, réactifs, disponibles, pour qui chaque client est un partenaire, dont ils partagent pas à pas les projets, et à qui ils apportent la formation technique indispensable, en lien avec l’évolution des normes et des règlementations.

Le savoir-faire de PAAL

  • Fenêtres & Portes (Gamme Eylina)
  • Fermetures (Gamme Néauna, fermeture aluminium)
  • Garde-Corps (Gamme Eygide, Total Glass)
  • Vérandas (Gamme Vérandas à chevron tubulaire)
  • Portes & Ensembles (Gamme Acampsia)
  • Acier Galvanisé Standards Alu/Acier, profilés standards, tôles aluminium, tubes acier galvanisé, fourniture pour store et volets roulants.
  • Brise-Soleil (Gamme Hélura)

