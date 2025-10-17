PACLITE EQUIPMENT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PACLITE EQUIPMENT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PACLITE EQUIPMENT : Fabricant de matériels pour le BTP.

PACLITE EQUIPMENT est présent sur le marché mondial depuis 2009 mais vous connaissez nos machines depuis plus longtemps.

Sans le savoir, vous connaissez déjà notre gamme, mais pas sous le Marque PACLITE EQUIPMENT. Depuis 45 ans nous sommes l’un des principaux fabricants et fournisseurs de machines pour la construction et le BTP dans les domaines du compactage, du travail du béton, du surfaçage, et matériels de chantiers. Nous étions connus sous d’autres noms.

Vous vendez déjà nos produits ou vous les utilisez dans vos parcs de location, maintenant nous vous proposons en accès direct une gamme complète basée sur des années d’expérience.

En effet, depuis 2009 PACLITE EQUIPMENT, a choisi de commercialiser ses propres machines et équipements afin d’être votre interlocuteur privilégié pour une vente sans intermédiaire.

Uni-corp Europe et sa filiale française PACLITE EQUIPMENT, fournissent un soutien logistique, commercial et technique, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez !

Désormais, PACLITE EQUIPMENT est à votre porte ! Nous nous chargeons de créer et de maintenir le meilleur partenariat.

Nous proposons directement aux distributeurs, aux sociétés de location et aux entrepreneurs toute une gamme de matériels en constante amélioration.

Uni-corp Europe, fort de 45 années d’expérience, lance de nouvelles opérations via sa filiale PACLITE EQUIPMENT, en développant sa gamme de nouveaux produits spécifiquement adaptés aux besoins européens et aux exigences pour l’effort climatique mondial.

Notre volonté est de proposer et de maintenir une qualité de service et de suivi à des prix plus avantageux et plus compétitifs que sur les autres marchés.

Le savoir-faire de PACLITE EQUIPMENT :