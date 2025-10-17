ConnexionS'abonner
PANOL - QUINOA GROUP

949 Av. Saint-Just
77000 Vaux-le-Pénil
France
Site web de la marque

La naissance du Groupe QUINOA trouve son origine dans la volonté d’améliorer la Qualité de l’Air Intérieur QAI.

Dès sa création, le groupe s’est positionné comme un fabricant de solutions destinées à améliorer le bien-être, le confort et la santé dans les lieux de vie.

Le projet d’origine avait pour objectif d’améliorer la qualité de vie des occupants à l’intérieur de tous les types de bâtiments.

Ce projet lié à la Qualité de l’Air Intérieur QAI, s’est concrétisé avec la mise au point d’une offre de produits de traitement de l’air dans sa globalité :

  • Extraction des polluants,
  • Ventilation et sécurité incendie
  • Diffusion et distribution de l’air
  • Traitement et filtration de l’air

Pour satisfaire à la réalisation de cet objectif, le groupe s’est tourné vers l’élaboration de produits de qualité à haute performance.

Au fil des années, le groupe s’est spécialisé, dans la conception et la distribution de systèmes complets de traitement de l’air, le Groupe QUINOA intervient à ce jour dans l’habitat individuel, l’habitat collectif, les bâtiments tertiaires et l’industrie.

Le Groupe dont le siège social est situé à Melun (77) près de Paris, est organisé en 2 pôles d’activités, chacun spécialisé sur son marché :

  • Le pôle résidentiel pour le segment de l’habitat individuel
  • Le pôle professionnel pour les marchés, tertiaire, habitat collectif et l’industrie

Le réseau commercial s’étend jusqu’en Europe et en Afrique, offrant une couverture complète via ses 7 marques commerciales ou via des distributeurs locaux.

Le réseau de distribution en France pour le pôle professionnel s’appuie sur 11 agences commerciales assurant ainsi la proximité avec ses clients.

L’objectif du groupe QUINOA est de concevoir, fabriquer, diffuser, poser des produits performants pour améliorer la qualité de l’air dans les bâtiments.

  • L’habitat individuel ou  résidentiel
  • L’habitat collectif
  • Les bâtiments tertiaires
  • L’industrie

Le savoir-faire du Quinoa Group

  • Réseau de ventilation : conduits rectangulaires et cylindriques, silencieux, supportage, gaines flexibles.
  • Traitement de l’air : centrales de traitement de l’air CTA.
  • Protection incendie : désenfumage mécanique et naturel et compartimentage.
  • Ventilation : VMC, aérateurs, grilles, hottes, distribution d’air chaud, ramonage, accessoires, déshumidificateurs.
  • Serrurerie : grilles de diffusion et de reprise, lames filantes, claustras, protection solaire.
     
