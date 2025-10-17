Pour obtenir une information de la part de la marque « PANOL - QUINOA GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La naissance du Groupe QUINOA trouve son origine dans la volonté d’améliorer la Qualité de l’Air Intérieur QAI.

Dès sa création, le groupe s’est positionné comme un fabricant de solutions destinées à améliorer le bien-être, le confort et la santé dans les lieux de vie.

Le projet d’origine avait pour objectif d’améliorer la qualité de vie des occupants à l’intérieur de tous les types de bâtiments.

Ce projet lié à la Qualité de l’Air Intérieur QAI, s’est concrétisé avec la mise au point d’une offre de produits de traitement de l’air dans sa globalité :

Extraction des polluants,

Ventilation et sécurité incendie

Diffusion et distribution de l’air

Traitement et filtration de l’air

Pour satisfaire à la réalisation de cet objectif, le groupe s’est tourné vers l’élaboration de produits de qualité à haute performance.

Au fil des années, le groupe s’est spécialisé, dans la conception et la distribution de systèmes complets de traitement de l’air, le Groupe QUINOA intervient à ce jour dans l’habitat individuel, l’habitat collectif, les bâtiments tertiaires et l’industrie.

Le Groupe dont le siège social est situé à Melun (77) près de Paris, est organisé en 2 pôles d’activités, chacun spécialisé sur son marché :

Le pôle résidentiel pour le segment de l’habitat individuel

Le pôle professionnel pour les marchés, tertiaire, habitat collectif et l’industrie

Le réseau commercial s’étend jusqu’en Europe et en Afrique, offrant une couverture complète via ses 7 marques commerciales ou via des distributeurs locaux.

Le réseau de distribution en France pour le pôle professionnel s’appuie sur 11 agences commerciales assurant ainsi la proximité avec ses clients.

L’objectif du groupe QUINOA est de concevoir, fabriquer, diffuser, poser des produits performants pour améliorer la qualité de l’air dans les bâtiments.

L’habitat individuel ou résidentiel

L’habitat collectif

Les bâtiments tertiaires

L’industrie

Le savoir-faire du Quinoa Group :