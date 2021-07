Avec plus de 30 marques déposées depuis 2000, PARTENIA est aujourd’hui leader sur le marché du bâtiment dans la gamme des films en PE et produits PP (étanchéité, protection, anti-feu, anti-termites, anti-radon...) et de l’agriculture avec des produits innovants (Gamme Agrirepel®…) et de qualité.

Etre à l’écoute des attentes du marché, suivre les observations des coopératives agricoles, discuter avec les représentants du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) : cette démarche permet à PARTENIA de garder une longueur d’avance sur la concurrence et de créer des produits très innovants.

PARTENIA intervient directement dans la conception des produits avec les sites d’extrusion qui lui fabriquent des gammes en exclusivité. L’achat de la matière première et les instructions de fabrication font partie des savoir-faire de PARTENIA.

Par ailleurs, les contrôles en laboratoire, qui durent plusieurs mois, aboutissent à des certifications techniques qui garantissent les caractéristiques produit mais valident également les conseils de mise en œuvre.

C’est sur la plate-forme du Mans dotée de vastes entrepôts qu’arrive toute la production des usines. Une logistique bien rodée assure le suivi avec des transporteurs performants.

Très réactif, PARTENIA est en mesure de garantir une livraison dans les 48 à 72 heures. Un service d’autant plus apprécié par les distributeurs que la société, depuis ses débuts, mise sur un partenariat fort dans lequel chacun profite du développement de PARTENIA en optimisant ses coûts et ses stocks.

Le savoir-faire de PARTENIA :

BATIMENT

Protection sur chantier

Protection et drainage des parois enterrées

Aménagements extérieurs

Étanchéité des dalles et des fondations

Récupération et assainissement des eaux usées

Emballage et sacherie

Revêtement pour façades et toitures

AGRICOLE