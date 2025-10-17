PELIPAL France - Batiweb

PELIPAL France
67120 MOLSHEIM
France
Adossé au groupe industriel allemand centenaire, Pelipal®, leader européen du marché, Pelipal France est une société française, spécialiste du Mobilier de Salle de Bain distribué sous la marque Azurlign®, dont le siège se trouve en Alsace, à Molsheim, dans la proche périphérie de Strasbourg.
Spécialisé dans la conception et fabrication de Mobiliers de Salles de Bain dès l’origine, le groupe allemand Pelipal, dont le siège se trouve à Schlangen en Westphalie, est né il y a 113 ans. Pérennité exceptionnelle d’un fabricant centenaire et hors normes qui occupe désormais une position de leader européen.
Pour en avoir fait son unique métier, le meuble de Salle de Bain, Pelipal représente aujourd’hui une valeur sûre garantissant l’excellence, la fiabilité et l’assurance qualité.
Adossé au groupe Pelipal, Pelipal France SAS, avec sa sensibilité hexagonale, fait sienne cette signature Allemande, où la marque et la contremarque prennent tout leur sens sur le marché du mobilier de Salle de Bain français.
Le savoir-faire Azurlign®:
- Ligne 111 : Une collection de Salle de Bain accessible, nerveuse et efficace. Le compromis idéal pour un numéro gagnant qui ne sacrifie rien à la qualité. Des finitions éprouvées avec des modèles originaux et structurés. Une gamme de meubles montés prêts à poser.
- Ligne 212 : Créativité, géométrie des courbes fluides, lignes tendues, douceurs des matériaux pour une ligne résolument contemporaine, inventive et structurée. Une invitation à découvrir l’essence même du savoir-faire d’AzurLign.
- Ligne 313 : La nouvelle ligne 313 explore toutes les facettes du meuble de bain et propose même une approche de plan de toilette sur mesure et au mm près. Qu’ils soient petits, moyens ou grands, les plans de toilette s’adaptent à toutes les envies !
- Ligne 414 : Une collection qui réunit quelques modèles ambitieux de partenaires institutionnels exclusif. Azurlign® propose ainsi une sélection rigoureuse de salles de bain de dimension européenne, illustrant ainsi et avec force, les tendances partagées d’un design sans frontières.
- Les Extras: La lumière intelligente & les meubles de bain connectés, Les plus beaux miroirs, Meubles Pratiques & Astucieux