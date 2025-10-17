PELIPAL France - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PELIPAL France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Adossé au groupe industriel allemand centenaire, Pelipal®, leader européen du marché, Pelipal France est une société française, spécialiste du Mobilier de Salle de Bain distribué sous la marque Azurlign®, dont le siège se trouve en Alsace, à Molsheim, dans la proche périphérie de Strasbourg.

Spécialisé dans la conception et fabrication de Mobiliers de Salles de Bain dès l’origine, le groupe allemand Pelipal, dont le siège se trouve à Schlangen en Westphalie, est né il y a 113 ans. Pérennité exceptionnelle d’un fabricant centenaire et hors normes qui occupe désormais une position de leader européen.

Pour en avoir fait son unique métier, le meuble de Salle de Bain, Pelipal représente aujourd’hui une valeur sûre garantissant l’excellence, la fiabilité et l’assurance qualité.

Adossé au groupe Pelipal, Pelipal France SAS, avec sa sensibilité hexagonale, fait sienne cette signature Allemande, où la marque et la contremarque prennent tout leur sens sur le marché du mobilier de Salle de Bain français.

Le savoir-faire Azurlign®: