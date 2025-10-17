PERTECNO INDUSTRY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PERTECNO INDUSTRY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PERTECNO INDUSTRY est une société spécialisée dans la fabrication de profils techniques dans le domaine de la construction.

Avec ses propres machines, entrée sur le marché à 2 avril 2004, a marqué une nouvelle phase pour le secteur. Depuis, il a connu une forte croissance d'une manière sûre et durable.

Conscience de l’agressivité et les besoins de ses clients du marché, est la politique PERTECNO INDUSTRY cherchons toujours à offrir la meilleure qualité au plus bas prix.

PERTECNO INDUSTRY est engagée envers ses clients, fournisseurs, employés et partenaires d'affaires, d'améliorer continuellement tous les processus et activités en vue d'assurer les relations commerciales et sociales en plus forte.

Investissement constant dans la recherche, le développement et la fabrication de nouveaux produits, permet PERTECNO INDUSTRY fournir une gamme croissante de solutions applicatives

PERTECNO INDUSTRY est une entreprise avec certification du système de gestion de la qualité CE (ISO 9001), de son processus de production est soumise à un contrôle strict et les spécifications de mise en conformité, qui nous permet marquer nos produits avec la marque CE

PERTECNO INDUSTRY considère la sécurité au travail une partie de leurs principes, en conformité avec toutes les normes de santé et de sécurité, et le maintien de la participation directe de tous les employés.

Le savoir-faire de PERTECNO INDUSTRY :