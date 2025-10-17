ConnexionS'abonner
Fermer
PGB EUROPE - Batiweb

PGB EUROPE

Gontrode Heirweg 170
9090 Melle
Belgique
Site web de la marque

PGB EUROPE : Fabricant et grossiste de visserie, fixations et outils

Chaque marché est basé sur le principe de l’offre et de la demande. Le même fonctionnement s’opère pour les matériaux de fixation et l’outillage. Tout l’art réside dans la formulation d’une réponse précise aux différentes demandes du marché. Ceci est justement la force de PGB EUROPE : combiner une expérience de plus de 50 ans dans le domaine, une qualité de produits irréprochable et une équipe de professionnels est la recette parfaite pour une collaboration idéale.

Vous pouvez toujours faire appel à notre service clientèle.

PGB EUROPE est votre partenaire idéal pour tous vos matériaux de fixation ; il offre toutes les solutions à vos besoins en outillage et en mèches. Grâce à notre management logistique, nous pouvons répondre à chacune de vos demandes : commandes sur appel, par palette, par colis ou enlèvement de marchandises. Tout est possible.

Pour tenir notre promesse (service rapide, demande personnalisée, …), chaque dossier sera géré par une seule et même personne.

PGB EUROPE est un fournisseur complet pour les systèmes de fixation et l’outillage. Avec notre large assortiment de produits, nous avons toujours une solution pour nos clients.

Notre engagement est de procurer à notre clientèle les moyens de fixation et l’aide dont elle a besoin. L’expérience et les connaissances techniques de notre équipe nous donnent toujours une longueur d’avance sur nos concurrents.

Nous aspirons à être une société idéale dans notre secteur. PGB EUROPE se distingue par les moyens de knowhow, par une qualité de produits irréprochable, par des livraisons régulières et par un excellent service clientèle. Nous sommes également désireux de garder nos partenaires grâce un esprit de « gagnant » et grâce à la valeur ajoutée de nos produits.

Le savoir-faire de PGB EUROPE :

  • Visserie-Boulonnerie
  • Vis à bois
  • Fixations
  • Connecteurs pour bois
  • Mèches et embouts
  • Outils
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.