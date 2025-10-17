PGB EUROPE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PGB EUROPE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PGB EUROPE : Fabricant et grossiste de visserie, fixations et outils

Chaque marché est basé sur le principe de l’offre et de la demande. Le même fonctionnement s’opère pour les matériaux de fixation et l’outillage. Tout l’art réside dans la formulation d’une réponse précise aux différentes demandes du marché. Ceci est justement la force de PGB EUROPE : combiner une expérience de plus de 50 ans dans le domaine, une qualité de produits irréprochable et une équipe de professionnels est la recette parfaite pour une collaboration idéale.

Vous pouvez toujours faire appel à notre service clientèle.

PGB EUROPE est votre partenaire idéal pour tous vos matériaux de fixation ; il offre toutes les solutions à vos besoins en outillage et en mèches. Grâce à notre management logistique, nous pouvons répondre à chacune de vos demandes : commandes sur appel, par palette, par colis ou enlèvement de marchandises. Tout est possible.

Pour tenir notre promesse (service rapide, demande personnalisée, …), chaque dossier sera géré par une seule et même personne.

PGB EUROPE est un fournisseur complet pour les systèmes de fixation et l’outillage. Avec notre large assortiment de produits, nous avons toujours une solution pour nos clients.

Notre engagement est de procurer à notre clientèle les moyens de fixation et l’aide dont elle a besoin. L’expérience et les connaissances techniques de notre équipe nous donnent toujours une longueur d’avance sur nos concurrents.

Nous aspirons à être une société idéale dans notre secteur. PGB EUROPE se distingue par les moyens de knowhow, par une qualité de produits irréprochable, par des livraisons régulières et par un excellent service clientèle. Nous sommes également désireux de garder nos partenaires grâce un esprit de « gagnant » et grâce à la valeur ajoutée de nos produits.

Le savoir-faire de PGB EUROPE :