PHENOMEN - Batiweb

PHENOMEN
54630 RICHARDMENIL
France
PHEnomen est la première société à proposer un générateur d’offre en ligne pour échangeur à plaques. Outre sa facilité d’utilisation, cet outil très complet décuplera votre productivité.
PHEnomen est spécialisé dans le design, la fabrication et la vente d’échangeur à plaques pour le domaine du génie climatique.
Il est devenu impératif d'optimiser notre façon de consommer les Ressources et l'Energie en particulier.
Le réchauffement climatique et les enjeux qui l'accompagnent obligeront les concepteurs d'installations à réfléchir et concevoir de nouvelles manières de produire, stocker, distribuer et consommer l'énergie, qu'elle soit frigorifique, colorifique, électrique, hydraulique ect...
Pour les échangeurs de chaleur à plaques, composants stratégiques dans le marché Energie du secteur tertiaire en croissance régulière, PHEnomen ambitionne de devenir un acteur majeur en Europe en proposant des solutions innovantes d'organisation et d'accès à cette technologie.
Le savoir-faire de PHEnomen :
- PHEno-Type 025S
- PHEno-Type 050S
- PHEno-Type 100S
- PHEno-Type 100M
- PHEno-Type 150S
- Echangeur à plaques brasées
- Echangeur double plaque
Les tags associés
- électrique
- Hydraulique
- Frigorifique
- Afficher plus