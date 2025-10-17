PHENOMEN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PHENOMEN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

PHEnomen est la première société à proposer un générateur d’offre en ligne pour échangeur à plaques. Outre sa facilité d’utilisation, cet outil très complet décuplera votre productivité.

PHEnomen est spécialisé dans le design, la fabrication et la vente d’échangeur à plaques pour le domaine du génie climatique.

Il est devenu impératif d'optimiser notre façon de consommer les Ressources et l'Energie en particulier.

Le réchauffement climatique et les enjeux qui l'accompagnent obligeront les concepteurs d'installations à réfléchir et concevoir de nouvelles manières de produire, stocker, distribuer et consommer l'énergie, qu'elle soit frigorifique, colorifique, électrique, hydraulique ect...

Pour les échangeurs de chaleur à plaques, composants stratégiques dans le marché Energie du secteur tertiaire en croissance régulière, PHEnomen ambitionne de devenir un acteur majeur en Europe en proposant des solutions innovantes d'organisation et d'accès à cette technologie.

Le savoir-faire de PHEnomen :