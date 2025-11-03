Deux enfants et leurs parents ont péri dans l'effondrement d'un immeuble à Gebze, en périphérie d'Istanbul, mercredi 29 octobre. Après le tremblement de terre de 2023, les médias locaux accusent à nouveau les autorités d'être responsables de ce drame.

Un couple et leurs deux enfants ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble dans le nord-ouest de la Turquie. Le drame s'est produit aux alentours de 7 h heure locale, à Gebze, en périphérie est d'Istanbul sur la rive nord de la mer de Marmara.

Les fouilles ont mobilisé « 913 personnes, dont 628 secouristes », selon le vice-ministre de l'Intérieur, Mehmet Aktas. Elles se sont achevées jeudi à l'aube après la découverte des corps sans vie des parents, dix-neuf heures après l'accident. Les corps des deux enfants avaient été rapidement dégagés. Seule une fille de 18 ans a pu être extraite vivante des ruines de l'édifice de sept étages.

L'édifice pourrait avoir été fragilisé par des travaux dans le métro

Le gouvernement turc n'a pas encore communiqué sur les raisons de cet effondrement. Mais selon les médias turcs, des travaux étaient en cours dans le métro et les autorités avaient été averties, la veille, de fissures et de dégâts causés à l'immeuble et à une pharmacie située au rez-de-chaussée.

Pour certains titres de presse, l'accident pourrait à nouveau illustrer les négligences des pouvoirs publics quant aux contrôles des bâtiments. « Ces événements mettent une fois de plus en lumière les lacunes en matière de sécurité et de contrôle des bâtiments », dénonce par exemple le journal BirGün, proche de l'opposition.

Les autorités pointées du doigt, comme après le tremblement de terre de 2023

Le sujet est particulièrement sensible dans le pays, traversé par deux failles sismiques majeures. Le dernier tremblement de terre d'ampleur, en février 2023, avait causé la mort d'au moins 53 500 personnes dans le sud-est, ensevelies dans les décombres de leurs habitations tombées parfois comme des châteaux de cartes.

En février 2025, deux responsables de construction ont été condamnés à plus de 18 ans de prison pour homicide et blessures par négligence consciente concernant l'effondrement d'un immeuble, qui a causé la mort de 115 personnes, suite au tremblement de terre. Au total, il est estimé que près de 39 000 bâtiments avaient été rasés lors de la catastrophe et 200 000 endommagés.

Par Raphaël Barrou (avec AFP)