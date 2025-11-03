Prix Versailles 2025 : deux gares françaises parmi les plus belles du monde
Publié le 03 novembre 2025, mis à jour le 03 novembre 2025 à 16h55, par Virginie Kroun
Récompense mondiale d'architecture soutenu par l'Unesco, le Prix Versailles a rendu publique sa liste de finalistes 2025, le lundi 3 novembre, à Paris.
Pour rappel, cette distinction sacre les réalisations architecturales récentes, parmi huit domaines, dont les musées, hôtels, restaurants, universités, aéroports et commerces. Les lauréats sur ces domaines ont été annoncés depuis janvier.
Ce mois de novembre, place aux gares, avec sept ouvrages sélectionnés, dont deux françaises.
Deux projets saoudiens dans le palmarès
Il s’agit de la gare Saint-Denis Pleyel, imaginée par l'architecte japonais Kengo Kuma, et Villejuif-Gustave Roussy, pensée par le Français Dominique Perrault. Deux infrastructures du nouveau Grand Paris Express à l’honneur, parmi les « sept plus belles gares du monde » de cette édition.
Une preuve que les gares « sont de nouveau un terrain de jeu pour les grands architectes », remarque auprès de l’AFP Jérôme Gouadain, secrétaire-général du prix. Il faut dire que les projets ferroviaires ne manquent pas, notamment à l’échelle européenne.
On relève ainsi la gare Gadigal à Sydney en Australie (cabinet Foster + Partners), celle de Mons en Belgique (Santiago Calatrava), voire celle de celle de Baiyun à Canton en Chine (agence Nikken Sekkei). Deux réalisations saoudiennes s’illustrent également dans le palmarès, toutes deux à Ryad : les gares KAFD (Zaha Hadid Architects) et Qasr Al Hokm (agence Snohetta).
Autre observation de M. Gouadain : c’est la première fois depuis dix ans que le prix affiche autant de grands noms de la scène architecturale dans la catégorie gares.
Un titre mondial doit être encore décerné
La liste des réalisations de stades doit encore dévoilée fin novembre. Trois réalisations parmi les finalistes des huit catégories doivent encore recevoir le « titre mondial ». Une distinction décernée lors d'une cérémonie au siège de l'Unesco à Paris, par un jury 2025, présidé par une personnalité du monde de la culture et comprenant quatre architectes de renom.
La composition du jury 2025 n’est pas encore déterminée. On peut toutefois s’attendre à des noms illustres, comme ceux qui ont constitué le jury 2024 : l'architecte américain Daniel Libeskind, le Japonais Sou Fujimoto, le Britannico-ghanéen David Adjaye ainsi que le Chinois Wang Shu, lauréat du prix Pritzker en 2012.
Par Virginie Kroun
Les tags associés
Les volets Ehret, touche esthétique dans une construction munichoise
Au cœur du quartier culturel de Maxvorstadt à Munich (Allemagne), l’« Ensemble No. 52 » mêle architecture traditionnelle et design contemporain, avec des volets pliants sur mesure signés Ehret. Un clin...
L'architecture bioclimatique : l'art de bâtir avec les éléments
règles d'urbanisme, délais de paiement de MaPrimeRénov', crise du logement étudiant, logement neuf... Retrouvez les dernières actualités dans notre magazine.
MANTION étoffe sa gamme SAF® pour portes d’intérieur
MANTION® étoffe sa gamme SAF® pour portes intérieures avec des systèmes coulissants haut de gamme innovants et élégants.
Que la 5ème édition du concours Outdoor Gypass commence !
Adressé aux étudiants en architecture et en design, le concours Outdoor de Gypass officialise le lancement de sa 5ème édition. La remise des prix est prévue en novembre.