Le Prix Versailles a dévoilé ses lauréats 2025 dans la catégorie gares. Parmi les « sept plus belles gares du monde » : les gares franciliennes Saint-Denis Pleyel et Villejuif-Gustave Roussy. Le palmarès montre que ces infrastructures « sont de nouveau un terrain de jeu pour les grands architectes », d’après le secrétaire-général du prix.

Récompense mondiale d'architecture soutenu par l'Unesco, le Prix Versailles a rendu publique sa liste de finalistes 2025, le lundi 3 novembre, à Paris.



Pour rappel, cette distinction sacre les réalisations architecturales récentes, parmi huit domaines, dont les musées, hôtels, restaurants, universités, aéroports et commerces. Les lauréats sur ces domaines ont été annoncés depuis janvier.

Ce mois de novembre, place aux gares, avec sept ouvrages sélectionnés, dont deux françaises.

Deux projets saoudiens dans le palmarès

Il s’agit de la gare Saint-Denis Pleyel, imaginée par l'architecte japonais Kengo Kuma, et Villejuif-Gustave Roussy, pensée par le Français Dominique Perrault. Deux infrastructures du nouveau Grand Paris Express à l’honneur, parmi les « sept plus belles gares du monde » de cette édition.

Une preuve que les gares « sont de nouveau un terrain de jeu pour les grands architectes », remarque auprès de l’AFP Jérôme Gouadain, secrétaire-général du prix. Il faut dire que les projets ferroviaires ne manquent pas, notamment à l’échelle européenne.

On relève ainsi la gare Gadigal à Sydney en Australie (cabinet Foster + Partners), celle de Mons en Belgique (Santiago Calatrava), voire celle de celle de Baiyun à Canton en Chine (agence Nikken Sekkei). Deux réalisations saoudiennes s’illustrent également dans le palmarès, toutes deux à Ryad : les gares KAFD (Zaha Hadid Architects) et Qasr Al Hokm (agence Snohetta).

Autre observation de M. Gouadain : c’est la première fois depuis dix ans que le prix affiche autant de grands noms de la scène architecturale dans la catégorie gares.

Un titre mondial doit être encore décerné

La liste des réalisations de stades doit encore dévoilée fin novembre. Trois réalisations parmi les finalistes des huit catégories doivent encore recevoir le « titre mondial ». Une distinction décernée lors d'une cérémonie au siège de l'Unesco à Paris, par un jury 2025, présidé par une personnalité du monde de la culture et comprenant quatre architectes de renom.

La composition du jury 2025 n’est pas encore déterminée. On peut toutefois s’attendre à des noms illustres, comme ceux qui ont constitué le jury 2024 : l'architecte américain Daniel Libeskind, le Japonais Sou Fujimoto, le Britannico-ghanéen David Adjaye ainsi que le Chinois Wang Shu, lauréat du prix Pritzker en 2012.



Par Virginie Kroun