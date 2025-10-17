PHNIX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PHNIX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PHNIX est une entreprise nationale de haute technologie, fondée en avril 2002, spécialisée dans la recherche et le développement de pompes à chaleur, la fabrication et la fourniture de solutions complètes d'économie d'énergie.

PHNIX dispose d'une chaîne industrielle complète de pompes à chaleur, et ses produits comprennent une pompe à chaleur pour piscine, une pompe à chaleur pour le chauffage et le refroidissement de la maison, une pompe à chaleur pour eau chaude domestique, un déshumidificateur à pompe à chaleur, une solution de chauffage d'eau à haute température commerciale et industrielle, un séchoir à pompe à chaleur industriel et agricole. ,etc.

Parmi eux, le volume d'exportation des pompes à chaleur pour piscines est parmi les meilleurs et se classe au premier rang en Chine depuis de nombreuses années. La pompe à chaleur EVI à très basse température a été largement utilisée pour le chauffage domestique dans le nord de la Chine.

De plus, en raison de ses avantages tels que la sécurité, l'efficacité, la protection de l'environnement et la faible consommation d'énergie, il est devenu une solution recommandée par le gouvernement pour remplacer les chaudières traditionnelles.

En tant qu'entreprise internationale ciblant le marché mondial, PHNIX attache une grande importance aux marchés étrangers haut de gamme, 50 % de ses produits exportent constamment vers l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l'Australie et d'autres régions développées et ont récompensé une réorganisation constante depuis 18 ans.

Le savoir-faire de PHNIX :