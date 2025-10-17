PICA MARKER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PICA MARKER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Des outils de marquage développés pour l’utilisateur professionnel. Conçu pour le quotidien difficile de l‘artisan.

Avec la création de produits comme le Pica-Ink, le Pica-Dry ou encore le Pica-Gel, la société PICA a modernisé, à long terme, le domaine du marquage industriel et celui de l’artisan. Dû à une très bonne connaissance technique, une longue expérience dans le secteur « crayon » et l’esprit d’invention du créateur d’entreprise M. Gerhard Möck, PICA arrive toujours à apporter à ses produits des détails extrêmement utiles et pratiques pour le quotidien du professionnel.

Par exemple : La « pointe télescopique rétractable » du Pica-Ink qui rallonge la durée de vie de celui-ci, ou bien le « taille-crayon intégré » en bout de bouchon du Pica-Dry. Ces détails sont maintenant une référence et allègent le travail quotidien, que ce soit sur un chantier, en atelier ou en usine.

Les Produits sont la preuve d’un pouvoir d’innovation orienté vers nos clients.

Il est dans nos exigences de développer des produits qui font leurs preuves, surtout en tant qu’aide pour une utilisation professionnelle quotidienne. Pour cela, il nous faut naturellement une qualité exceptionnelle, et ce, que ce soit dans la construction, le choix des matériaux et la finition. Nos instruments de marquage devront devenir comme vos outils préférés : d’une grande longévité, économique et avec un design qui vous réjouira chaque jour.

Notre Passion pour les détails fait la différence : PICA, l’ORIGINAL !

Le savoir-faire de PICA :

Pica Classic 520 & 521 marqueur permanent

Pica Classic 522 & 532 marqueurs INSTANT-WHITE

Pica Classic 524 marqueur industriel à peinture laquée

Pica Classic 533 & 534 feutre permanent

Pica Classic 528 Marqueuer permanent XXL

Pica Classic 540 crayon charpentier

Pica Classic 541 Crayon maçon, ovale

Pica Classic 544 ANILINE

Pica Classic 545 FOR ALL

- Pica Classic 546 FOR ALL BLACK&WHITE

- Pica Classic 547 crayon charpentier/copiant « dry&wet »