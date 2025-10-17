PINNACLE LGS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PINNACLE LGS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PINNACLE est le premier fournisseur mondial de solutions globales de technologie de charpente en acier ! PINNACLE recherche et développe les machines robotiques les plus avancées au monde pour l'industrie de la charpente en acier. PINNACLE détient plusieurs brevets mondiaux pour l'ensemble de sa technologie de machine avancée et de ses applications.

90% du marché mondial de la construction de logements est en béton et maçon. PINNACLE a recherché et développé la construction en béton la plus compétitive au monde, renforcée par une structure en acier, et a prouvé sa qualité dans l'environnement sismique et ouragan le plus exigeant d'Asie. Plus de 10 000 maisons ont été construites jusqu'à présent et 120 000 autres unités sont en cours de construction ! La solution PinnacleConcrete est brevetée à l'échelle mondiale et représente une révolution pour l'industrie mondiale des structures résidentielles en béton !

Dans le cadre de sa solution complète de charpente en acier, PINNACLE fournit à ses clients du monde entier le progiciel BIM, modélisation 3D, détails, calcul, compatible Revit et compatible CAM NC le plus complet au monde. Le logiciel de calcul de PinnacleCAD est mis à jour pour les versions les plus récentes des codes du bâtiment AISI, Euro, BS, australien et canadien pour les charpentes en acier.

PINNACLE fournit une assistance de bout en bout en matière de conception et d'ingénierie structurelle à ses clients du monde entier. PINNACLE est composé des ingénieurs en structure les plus expérimentés de l'industrie avec des doctorats en génie des structures d'institutions de renommée mondiale, ainsi que des décennies d'expériences dans le monde réel et plus de 6000 projets en Europe et en Amérique du Nord. PINNACLE fournit le savoir-faire et l'assistance ultimes en matière d'ingénierie à l'industrie mondiale de la charpente en acier !

PINNACLE couvre 5 continents et plus de 50 pays et régions du monde ! PINNACLE a doublé sa présence mondiale d'année en année au cours des 5 dernières années !

PINNACLE est le véritable leader mondial de la technologie de charpente en acier et le fournisseur de solutions complètes, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes d'échelle !

Le savoir-faire de PINNACLE :