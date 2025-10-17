Pour obtenir une information de la part de la marque « PLAKA GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PLAKA GROUP FRANCE, conçoit, produit, et distribue une gamme reconnue d’accessoires pour la construction, les maîtres d’œuvre, les prescripteurs, les pré-fabricants.

Nous commercialisons des solutions techniques et novatrices, tournées vers l’efficacité, la sécurité, le respect des normes.

Notre valeur ajoutée est basée sur la qualité de nos conseils et services techniques, sur le support terrain et sur une logistique flexible et réactive.

Notre démarche tant envers nos collaborateurs, nos clients que nos partenaires se base sur notre professionnalisme, notre flexibilité, notre enthousiasme et notre esprit d’équipe et notre intégrité.

PLAKA fait partie de LEVIAT et est un fournisseur expérimenté de solutions pour la préfab, les entrepreneurs généraux, les architectes, les ingénieurs en construction et les professionnels associés et actif dans le domaine des accessoires techniques de chantier et des assemblages techniques pour la construction de structures en béton.

Les produits sont utilisés dans un large éventail de secteurs de la construction, des nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels aux projets de rénovation, en passant par l’infrastructure et autres aménagements de génie civil.

Comptant parmi les plus grandes gammes de produits du secteur, le portefeuille comprend des systèmes de connexion pour structures en maçonnerie et en béton, des solutions sur mesure, des systèmes de continuité d'armature et de rupteurs thermiques et acoustiques pour structures en béton, solutions de coffrage standard et sur mesure, des matériaux d'étanchéité, des appuis, des accessoires et des systèmes de levage pour béton préfabriqué, et des systèmes de supportage pour façades en maçonnerie.