POLYFIBERS - Batiweb

POLYFIBERS : Le premier producteur de « systèmes synthétiques de micro et macro-renforcement » en Turquie !

D'ici 2050, neuf milliards de personnes vivront sur cette planète dont les trois quarts vivront en ville. L'urbanisation croissante de la population nécessitera de nouveaux concepts de logement et de construction. Depuis plus de 15 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs de l'industrie pour permettre des projets de construction durables - afin que les structures puissent être plus durables et nécessitent moins de ressources pour l'entretien.

Nous proposons des solutions innovantes qui ajoutent de la valeur à nos clients et les aident à développer leur activité. C'est ce qui nous rend meilleurs ensemble.

Nous pensons que des relations commerciales à long terme ne peuvent être soutenues que par un engagement à fournir des produits et services de la plus haute qualité et en ajoutant de la valeur à long terme aux activités de nos clients. La réalisation de ces objectifs est directement liée à notre capacité à fournir des solutions créatives et rentables à nos clients, conçues pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux en toute sécurité.

POLYFIBERS® a transformé et révolutionné ses produits en combinant des matériaux synthétiques de l'ère spatiale avec des designs et des formes uniques. Nous fournissons désormais au marché international de la construction des produits de fibres de renforcement qui minimisent la fissuration, améliorent les performances des matériaux et ajoutent une durabilité à long terme dans une grande variété d'applications de béton et autres.

Depuis 2001, les produits, les services et les personnes de POLYFIBERS® ont joué un rôle important dans la conception, la construction et la préservation de routes, de ponts et de bâtiments durables dans le monde entier. Grâce à un engagement continu envers la recherche et le développement, POLYFIBERS® continuera à imaginer et à construire l'avenir des fibres.

En tant que premier producteur de «systèmes de micro-renforcement» en Turquie, dans nos installations de fabrication certifiées CE, ISO 9001: 2001 et ISO 14001, nous desservons le marché mondial. Avec un engagement constant envers la R&D, nous, en tant qu'équipe POLYFIBERS, continuerons à imaginer et à bâtir sur l'avenir de la fibre.

Le savoir-faire de POLYFIBERS :